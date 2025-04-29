Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı! İşte ilk duruşmadan çıkan karar
Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu
Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber! 16 firma ile indirim protokolü imzalandı

Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber

Giresun'da Eğitim Yatırımları Hız Kazanıyor

Giresun'da Eğitim Yatırımları Hız Kazanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Giresun'da eğitim yatırımlarının sürdüğünü ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı Devlet Yatırım Programı kapsamında 622 milyon liralık üç projeye ihale izni verdiğini açıkladı.

AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Giresun'da eğitim yatırımlarının sürdüğünü bildirdi.

Elmas, yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde eğitim binalarının ihale süreçlerinin başladığını belirtti.

Geleceğin teminatı çocukların ve gençlerin daha modern, donanımlı ve nitelikli eğitim ortamlarında geleceğe hazırlanması için çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Elmas, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılı Devlet Yatırım Programında Giresun için yer alan üç projeye ihale izni verildi. İhalesine çıkılacak projeler içinde merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bulancak ilçesi spor salonu ve Şebinkarahisar ilçesi öğrenci pansiyonu yer almaktadır. İhale izni verilen yapım işlerinin toplam proje bedeli 622 milyon liradır. Devlet Yatırım Programında olan ve yapımına daha önce başlanan, proje bedeli 150 milyon lira olan Dereli Öğretmenevi İnşaatı da halen devam etmektedir."

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.