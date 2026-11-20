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Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Genel Başkanı Nezih Allıoğlu, Türkiye'nin 2040 yılına kadar enerji dönüşümü kapsamında hedeflediği 300 milyar dolarlık yatırımdan KOBİ'lerin de etkin biçimde yararlanabilmesi için çeşitli desteklere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Allıoğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında sektörlerin beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Elektrikli araç satışlarının artmasının ülke açısından sevindirici bir gelişme olduğunu söyleyen Allıoğlu, bu dönüşümün sürdürülebilir olması için vergi politikalarının da süreci desteklemesi gerektiğini ifade etti.

Allıoğlu, COP31'in, elektrifikasyonun geleceği açısından önemli gelişmelere sahne olduğunu dile getirdi.

Elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035 yılına kadar yüzde 35'e çıkarılmasının hedeflendiğine dikkati çeken Allıoğlu, bu hedefe 30'dan fazla ülkenin destek verdiğini, bunun da ilerleyen dönemde elektrikli ulaşımın ve temiz enerji teknolojilerinin küresel ölçekte daha fazla önem kazanacağını gösterdiğini söyledi.

Allıoğlu, halihazırda küresel kara yolu ulaşımında elektrik tüketiminin payının yüzde 1'in altında olduğunu dile getirerek, "2035 hedefi, önümüzdeki dönemde en büyük dönüşümün elektrikli araç pazarında yaşanacağını gösteriyor." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Türkiye'deki elektrikli ve hibrit araç sayısının 2040 yılına kadar yaklaşık 20 milyona ulaşmasının öngörüldüğüne dair açıklamasını anımsatan Allıoğlu, ekim ayı itibarıyla ülkede 501 bin elektrikli, 938 bin hibrit araç bulunduğunu ifade etti.

Allıoğlu, bu pazarda gelecek 14 yılda yaklaşık 14 katlık büyüme potansiyeli olduğunu belirterek, "Ancak elektrikli araçlarda belirli fiyat eşiklerinin aşılmasıyla ÖTV oranlarının ciddi şekilde değişmesi, tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyebiliyor. 20 milyonluk elektrikli ve hibrit araç hedefini yakalamak için bu araçların fiyat olarak ulaşılabilirliği önem arz ediyor." diye konuştu.

Öncelik, genç girişimcilerin ve KOBİ'lerin uluslararası pazarlarda güçlendirilmesi

İklim değişikliğiyle mücadelenin ülkelerin ve şirketlerin uluslararası rekabet gücünü belirlediğini söyleyen Allıoğlu, Avrupa Birliği'nin (AB) Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve sürdürülebilir üretim standartlarının, yeşil dönüşüm sürecinde özellikle ihracat yapan Türk şirketleri açısından yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu dile getirdi.

Allıoğlu, KOBİ'lerin bu dönüşümün öneminin farkında olduğunu ancak önemli bölümünün henüz yeterli hazırlığa ve finansal imkana sahip olmadığını ifade etti.

COP31'de de finansman alanında önemli gelişmeler yaşanmasını memnuniyetle karşıladığını söyleyen Allıoğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle Türkiye'nin enerji dönüşümünü hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen Türkiye Yenilenebilir Enerji Hızlandırma ve Temiz Enerjiye Geçiş Platformu (REACT) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının bu platform kapsamındaki projelere gelecek 5 yılda 6 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıklaması ülkemiz açısından son derece değerli bir adım. Ayrıca Türkiye'nin 2040 yılına kadar enerji dönüşümü kapsamında 300 milyar dolarlık yatırımı harekete geçirme hedefi önümüzdeki dönemde enerji, teknoloji, sanayi ve üretim alanlarında önemli fırsatların oluşabileceğini gösteriyor. Bu büyük yatırım hedeflerinden KOBİ'lerimizin de etkin biçimde yararlanabilmesini sağlamalıyız. İşletmelerin karbon ayak izlerini ölçebilmeleri, enerji verimliliği yatırımlarını gerçekleştirebilmeleri ve yeni standartlara uyum sağlayabilmeleri için teknik danışmanlık desteği verilmeli. Özellikle ihracat yapan işletmelerimizin AB pazarındaki rekabet gücünü koruyabilmesi için bu desteklerin erişilebilir ve uygulanabilir olması gerekiyor."

Allıoğlu, genç girişimcilerin ve KOBİ'lerin yeşil dönüşüm sürecinde güçlenmesini, yeni yatırım fırsatlarına erişmesini ve uluslararası pazarlarda daha rekabetçi hale gelmesini öncelikli gördüklerini dile getirdi.

Türkiye-KKTC elektrik bağlantısı stratejik yatırım olarak görülüyor

Türkiye ile KKTC arasında gündemde olan enerji arz güvenliğini artırmaya ve elektrik altyapısını güçlendirmeye yönelik denizaltı kablo ve boru hattı projelerini stratejik bir yatırım olarak gördüğünü söyleyen Allıoğlu, COP31'de de üzerinde durulan enerji arz güvenliğinin güçlenmesinin özellikle turizm, sanayi ve gayrimenkul sektörlerinde yatırımcı güvenini artıracağını belirtti.

Allıoğlu, enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesinin, ayrıca işletmelerin maliyetlerini daha öngörülebilir hale getireceğini ve yeni yatırımların önünü açacağını söyledi.

Bu kapsamda Türkiye ile KKTC arasında planlanan elektrik bağlantısının enerji alanındaki işbirliğini geliştirme potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Allıoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz arasında geliştirilecek bu tür kalkınma projeleri, enerji sektörünün yanı sıra inşaat, teknoloji, turizm ve hizmet sektörlerinde de yeni işbirliklerine fırsat oluşturacaktır. Elbette projelerin ekonomik fizibilitesinin, finansman koşullarının ve çevresel sürdürülebilirliğinin dikkatle değerlendirilmesi gerekiyor. KKTC'nin geleceğine yapılacak en değerli yatırımlardan biri, güçlü ve sürdürülebilir bir enerji altyapısıdır."

Kaynak: AA