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Gezgin arıcıların 4 aylık zorlu mesaisi başladı

Gezgin arıcıların 4 aylık zorlu mesaisi başladı
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Yazın gelmesiyle birlikte gezgin arıcılar, çiçek balı üretimi için kıyı bölgelerden iç kesimlere göç etmeye başladı. Kışı Mersin'de geçiren arıcı Hıdır Yıldırım, 420 kovanını Sivas'a taşıyarak çiçek balı üretimine başladı. Arıcı, zorlu ve riskli mesleklerini anlattı.

Yazın gelmesiyle birlikte gezgin arıcıların, çiçek balı üretimi için kıyı bölgelerden iç kesimlere yolculuğu başladı. Kış aylarını Akdeniz Bölgesi'nde geçiren üretici Hıdır Yıldırım, havanın ısınmasıyla birlikte kovanlarını Sivas'a taşıdı.

Bal üretimi noktasında Türkiye'de ilk 5 içerisinde yer alan Sivas'ta gezgin arıcılar mesaiye başladı. Kış aylarını ülkenin güneyinde geçiren gezgin arıcılar, havaların ısınmasıyla birlikte göç etmeye başladı. Çiçek florasının zengin olması nedeniyle Sivas'ı tercih eden arıcılar, yorucu ve zahmetli taşınma sürecini tamamladı. Soğuk kış mevsimini Mersin'de geçiren Hıdır Yıldırım, sahip olduğu yaklaşık 420 kovanı Kardeşler Tepesi'ne taşıdı. Burada çiçek balı üretimine başlayan Yıldırım, günün tamamını kovanları ile ilgilenerek geçirmeye başladı.

"Konargöçer hayatı yaşıyoruz"

Kısa süre önce Sivas'a geldiğini ifade eden Hıdır Yıldırım, "Bizler gezgin arıcıyız. Burada çiçek balı üretiyoruz. Haziran ayında üretime başlıyoruz. Ağustos ayı sonunda da sağım yapıyoruz. Ekim ayında da çam balı için Ege Bölgesi'ne gideriz. Çam balı için yeterli ortam yoksa arıları kış uykusuna yatırmak için Mersin veya Antalya'ya gideriz. İlkbahar aylarında kovan içerisindeki arı sayısı arttığında buraya geliyoruz. Konargöçer hayatı yaşıyoruz. Ülkemizin güzel kaynaklarını halkımıza sunuyoruz. 600 kilometre öteden geldim. Yaklaşık 420 kovanımla geldim. Eylül ayı sonuna kadar buradayız. Sağım yaptıktan sonra kış uykusu için Mersin'e veya Ege Bölgesi'ne gidiyoruz" şeklinde konuştu.

"Çalıştığımız meslek ölümcüldür"

Gezin arıcılığın zorluklarını anlatan Yıldırım, "Bu hayat tabii ki yorucu. Doğa ile baş başayız ve her türlü riskle karşı karşıyayız. Başta çalıştığımız meslek ölümcüldür. Arı hatayı affetmez. Bunun dışında keneyle yılanla akreple mücadele ediyoruz. Ayılar bal için gelebiliyor. O daha ciddi bir risk. Dolayısıyla bizim hayatımız risk dolu. Kolay bir hayat değil" ifadelerine yer verdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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