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GetirYemek 2024 Sipariş Raporu: Lahmacun Lider, Cips ve Su İkinciliği Koruyor

GetirYemek 2024 Sipariş Raporu: Lahmacun Lider, Cips ve Su İkinciliği Koruyor
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GetirYemek, 2024 yılına ait sipariş sonuçlarını açıkladı. Lahmacun, tavuk döner dürüm ve Adana dürüm en çok sipariş edilen yemekler arasında yer alırken, cips ve su en çok sipariş edilen ürünler oldu. Rekor siparişler arasında 20 bin 300 TL'lik suşi siparişi dikkat çekti.

GetirYemek'te bu yıl lahmacun liderliği elde ederken tavuk döner dürüm ikinci, Adana dürüm ise üçüncü oldu. Getir'de 2024'ün en çok sipariş edilen ürün grubu cips olurken GetirBüyük'te ise su ve sebze ilk sıraları paylaştı.

Hızlı teslimat sektörünün önde gelenlerinden Getir'in hizmetleri üzerinden kullanıcıların verdiği siparişlerle ilgili hazırladığı geleneksel değerlendirmenin 2024 sonuçları açıklandı.

2024'ün şampiyonu lahmacun oldu

GetirYemek'in kullanıcılarının siparişlerini değerlendirmesi sonucunda lahmacun bir yıl aradan sonra yeniden en çok tercih edilen yemek olurken, onu Tavuk döner dürüm ve Adana dürüm takip etti. Platform kullanıcılarının çorba tercihinde bu yıl da mercimek çorbası liderliğini sürdürdü. Tatlıda uzun zamandır lider olan sütlaç ise 2024'te üçüncülüğe gerilerken ilk sırada waffle, ikinci sırada profiterol yer aldı.

Tek seferde 20 bin 300 TL değerinde suşiyle rekor kırıldı

Bir kullanıcının tek seferde verdiği 20 bin 300 TL'lik 490 adet suşi siparişi 2024'ün en yüksek tutarlı siparişi oldu. Diğer bir kullanıcı ise her gün ortalama 3'ten fazla sipariş vererek tüm yıl boyunca toplam bin 126 sipariş sayısına ulaştı ve rekor kırdı. Geçen yılla karşılaştırıldığında siparişi en çok artış gösteren yemekler sırasıyla döner, çiğ köfte ve pizza oldu. Platformdan yıl boyunca en çok sipariş veren mahalle Mersin'in Yenişehir ilçesinden Çiftlikköy olurken, sipariş rekortmeni ilçeler ise Ankara'dan Çankaya ile İstanbul'dan Kadıköy ve Şişli olarak sıralandı. En çok sipariş verilen üniversite yerleşkeleri sıralamasında ise bu yıl birinciliği Trabzon'dan Karadeniz Teknik Üniversitesi alırken ikinci Mersin Üniversitesi, üçüncü de Ankara'dan ODTÜ oldu.

En çok sipariş yerel seçim günü sonuçlar beklerken verildi

En yoğun sipariş, yerel seçimlerin gerçekleştiği 31 Mart 2024 günü saat 18.00'de oldu. Lig şampiyonunun belli olduğu gün ise platformdan verilen döner siparişlerinin toplamı bir futbol sahasının çevresini 7 bin 200 kez dönecek miktardaydı. Kullanıcılara sağlanan indirim miktarı yaklaşık 2 milyar TL olurken tek bir siparişte sağlanan en yüksek indirim tutarı ise 8 bin TL'yi geçti.

Cips birinciliğini korudu

2024 yılında Türkiye'nin dört bir yanından kullanıcılarının Getir üzerinden en çok sipariş verdiği ürünlerde atıştırmalıkların favorisi cips birinciliği elde ederken GetirBüyük'te ise su ve sebze ilk iki sırada yer aldı. Türkiye genelinde siparişler 19.00-21.00 saatleri arasında yoğunlaşırken en çok sipariş verilen kategoriler ise su&içecek, atıştırmalık ve süt ürünleri oldu.

Kahvaltılık ürünlerin yıldızı yumurta

Platformun geniş ürün yelpazesi içerisinde özellikle 'Meyve-Sebze' kategorisinde kullanıcılar Çengelköy salatalık, muz ve limon siparişi verirken 'Kahvaltılık' ürünlerde ise yumurta birinci sıradaki yerini korudu. 'Atıştırmalık' ürünlerde gofret, kraker ve peynirli mısır çerezi ilk üç sırayı aldı. 'Et, Tavuk & Balık' kategorisinde hindi füme, hindi salam ve piliç fileto ile beyaz et en çok satan ürün grubu oldu. 'Süt Ürünleri' kategorisinde ayran birinci sıraya yerleşirken 'Yiyecek' kategorisinde en fazla sipariş edilen ürünler salatalık turşusu, konserve mısır ve noodle olarak sıralandı. Evcil hayvan kategorisinde kedi kumu ve kedi maması en çok sipariş edilen ürünler olmaya devam etti.

2024'ten ilginç detaylar

Kahvaltı için 233 bin kişi yumurta ve sucuk sipariş etti.

Bir günde 50 binden fazla siparişle en çok tüketilen ürün cips oldu.

Sabah saatlerinde en çok süt ürünleri, öğlen ve akşam su-içecek, gece ise atıştırmalık sipariş edildi.

Yıl boyunca en çok sipariş edilen ürün kategorisi su ve içecekken kışın ilk sırada atıştırmalık geldi.

Yılın en sıcak günleri olan 21-23 Temmuz arasında 135 binden fazla dondurma sipariş edildi.

İstanbul'dan bir kullanıcı 2024'te 636 kg karpuz siparişi ile en fazla meyve alan kişi olurken Ankara'dan bir kullanıcı ise 564 kilogram kuru soğan ile sebze kategorisinin birincisi oldu.

Platform, bebekler için yaklaşık 50 bin emzik ve biberon siparişi ulaştırdı.

Getir kuryeleri yıl boyu toplam 394 kez Ay'a gidip geldi - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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