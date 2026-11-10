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HABAŞ'ın yönetim kurulu başkanı Mehmet Rüştü Başaran gözaltına alındı! 17 kişinin öldüğü patlama soruşturmasında yeni gelişme

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HABAŞ'ın yönetim kurulu başkanı Mehmet Rüştü Başaran gözaltına alındı! 17 kişinin öldüğü patlama soruşturmasında yeni gelişme
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İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda dün meydana gelen ve 17 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin soruşturmada firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Rüştü Başaran gözaltına alındı. Başaran'ın İstanbul'da olduğunu belirleyen emniyet ekipleri, onu Kartal'daki adresinde yakaladı. Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

İzmir'de demir çelik fabrikasında 17 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Rüştü Başaran İstanbul'da gözaltına alındı.

KARTAL'DAKİ ADRESİNDE GÖZALTINA ALINDI

Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın İstanbul'da olduğunu belirledi.

Başaran, ekiplerce Kartal'daki adresinde gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

PATLAMADA 17 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda dün patlama meydana gelmiş, 17 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: AA
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