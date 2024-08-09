Genel müdür ölünce dayanamadılar! Dünyaca ünlü mobilya devi iflas etti

Hamburg'da 25 yıldır faaliyet gösteren mobilya firması Wäscherei yaşanan küresel ekonomik kriz nedeniyle iflas bayrağını çekti. Yatırımcılardan birinin firmaya ilişkin teklifini geri çekmesi üzerine iflastan kurtulma ihtimali kalmayan dünyaca ünlü markanın kapısına kilit vuruldu.

Ülkede deprem etkisi yaratan kararı web sitesinden de duyuran Wäscherei, "Şirketimiz maalesef kapandı. Bu bizi çok üzüyor" ifadelerini kullandı.

DEPODAKİ ÜRÜNLERİ SUDAN UCUZA SATACAKLAR

Şirketin deposundaki ürünlerin gelecek ayın ortasından itibaren sudan ucuza satışa sunulacağı ve evlenecek çiftlerin de bu satışı bekledikleri öğrenildi.

GENEL MÜDÜR ÖLÜNCE DAYANAMADILAR

Wäscherei'nin kepenk indirmesinde genel müdürlük görevini yürüten Michael Eck'in ölümünün büyük etkisi olduğu ifade ediliyor.