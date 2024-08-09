Genel müdür ölünce dayanamadılar! Dünyaca ünlü mobilya devi iflas etti
Almanya'da 25 yıldır faaliyet gösteren dünyaca ünlü mobilya devi Wäscherei küresel ekonomik kriz nedeniyle iflas etti. Ülkeyi sarsan haberi web sitesinden "Firmamız maalesef kapandı. Bu bizi çok üzüyor" ifadeleriyle duyuran şirketin kepenk indirmesinde genel müdürlük görevini yürüten Michael Eck'in ölümünün etkisi olduğu söyleniyor.
Hamburg'da 25 yıldır faaliyet gösteren mobilya firması Wäscherei yaşanan küresel ekonomik kriz nedeniyle iflas bayrağını çekti. Yatırımcılardan birinin firmaya ilişkin teklifini geri çekmesi üzerine iflastan kurtulma ihtimali kalmayan dünyaca ünlü markanın kapısına kilit vuruldu.
Ülkede deprem etkisi yaratan kararı web sitesinden de duyuran Wäscherei, "Şirketimiz maalesef kapandı. Bu bizi çok üzüyor" ifadelerini kullandı.
DEPODAKİ ÜRÜNLERİ SUDAN UCUZA SATACAKLAR
Şirketin deposundaki ürünlerin gelecek ayın ortasından itibaren sudan ucuza satışa sunulacağı ve evlenecek çiftlerin de bu satışı bekledikleri öğrenildi.
GENEL MÜDÜR ÖLÜNCE DAYANAMADILAR
Wäscherei'nin kepenk indirmesinde genel müdürlük görevini yürüten Michael Eck'in ölümünün büyük etkisi olduğu ifade ediliyor.