MÜSİAD Başkanı: Yerel seçimlerden sonra ekonomik sorunlar sona erecek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, bu ay sonunda yapılacak yerel seçimlerin ardından ekonomideki dinamizmin daha da artacağını belirterek, "Böylece ekonomik sorunların kalıcı bir şekilde sona ereceğini öngörüyoruz." dedi.

Asmalı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katılımıyla, Altındağ Kültür Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD Ankara Şubesinin geleneksel iftar programında yaptığı konuşmada, bu yıl ramazan ayına buruk girdiklerini, aylardır Gazze'de büyük bir trajedi yaşandığını söyledi.

Gazze halkının, kendi topraklarında siyonist İsrail rejiminin zulmüne maruz kaldığını dile getiren Asmalı, "6 aydır oradaki masum insanlar katlediliyor ve uluslararası aktörler ve maalesef İslam dünyası, yani bizler çaresiz bir şekilde izlemek zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

Filistin topraklarında devam eden gasp ve hırsızlığın bugün Gazze'de soykırımla devam ettiğini anlatan Asmalı, Gazze'yi, Kudüs'ü ve Filistin'i hiçbir zaman unutturmayacaklarının altını çizdi.

Asmalı, "Gazze'de soykırıma uğrayan, zulüm gören mümin kardeşlerimiz için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Temennimiz, Filistinli kardeşlerimizin de inşallah bir an önce barış ve huzura kavuşmasıdır." ifadesini kullandı.

"Türkiye büyük bir sıçrama döneminin arifesinde"

Türkiye'nin, birçok badireye ve felakete rağmen ayakları üzerinde duran, siyasi ve ekonomik istikrarı yakalayan ve sürekli büyüyen bir ülke olarak bölgesinde güvenli bir liman olmaya devam ettiğini vurgulayan Asmalı, son 21 yılda atılan adımların sonuç verdiğini, savunma sanayisinden enerjiye, sağlıktan turizme kadar devasa hamleler yaptığını ifade etti.

Asmalı, yetişmiş insan gücü, esnek üretim kapasitesi, stratejik konumu ve güçlü lojistik altyapısıyla Türkiye'nin büyük bir sıçrama döneminin arifesinde olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:

"Sabırlı ve kararlı olursak, bu tarihi hamleleri de hep beraber yaşayacağız ve adım adım Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hedeflerimize birer birer ulaşacağız inşallah. Dünya kritik ve tarihi bir dönemden geçiyor. Artık iki kutuplu dünya yok. Tek kutuplu bir dünya da mevcut değil. Çok kutuplu bir dünyada, yeni bir düzen arayışının olduğu günümüzde Türkiye, artık oyunun bir parçası değil, oyun kurucu ülke olarak temayüz ediyor. Elbette bunun bir bedeli var. Terör örgütlerine, bölgesel aktörlere ve küresel güçlere rağmen bu adımları atmak, sağlam bir ekonomiyle ve güçlü bir siyasi iktidarla mümkündür. Çok şükür Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu güçlü irade bizde mevcut."

MÜSİAD ailesi olarak ülkenin büyük hedeflere ulaşmasında ticari ve ekonomik kapasitesini artırmasına katkıda bulunduklarını anlatan Asmalı, omuzladıkları dava ve sorumluluklarının ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarını dile getirdi.

Asmalı, sabırla, kararlılıkla ve samimiyetle, bu tarihi dönemde devletin ve milletin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Bizleri güçlü kılacak en önemli şey bir ve beraber olmamızdır. Ancak biz olursak kendi gücümüzü ortaya çıkarabiliriz. Faydasız işlerden kaçınmalı, insanlığa yarar sağlayacak, güzel işler için alın teri dökmeliyiz. İnşallah, bu ay sonunda yapılacak olan yerel seçimlerin ardından, ekonomimizdeki dinamizmin daha da artacağını ve böylece, ekonomik sorunların kalıcı bir şekilde sona ereceğini öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Üretimi arttırmak, istihdamı çoğaltmak, ihracatımızı yükseltmek için çok çalıştık"

MÜSİAD Ankara Şube Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz da geçen yıl ramazanı büyük bir depremle yaşadıklarını, bu yıl da Filistin'de büyük kıyımla karşılaştıklarını söyledi.

Gazze'deki yardıma muhtaçlar için büyük bir kenetlenme gösterdiklerine işaret eden Yılmaz, 75 bin gıda kolisi ve açlıktan ölmek üzere olan bebeklere 17 bin 120 paket yerli bebek maması ve temel ihtiyaç maddelerini gönderdiklerini aktardı.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yerli ve milli üretimi yapacaksınız, Türkiye'yi yurt dışına muhtaç etmeyeceksiniz" çağrıları doğrultusunda yerli üretici ve sanayicilerin yanında olduklarını belirterek, "Türkiye'nin üretici gücü olduk, üretimi arttırmak, istihdamı çoğaltmak, ihracatımızı yükseltmek için çok çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz." dedi.