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GençBizzTech Projesi ile Geleceğin Girişimcileri Yetişiyor

GençBizzTech Projesi ile Geleceğin Girişimcileri Yetişiyor
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Türkiye İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı, GençBizzTech Projesi ile bilim ve teknoloji odaklı genç girişimcileri destekliyor. Yapay zeka eğitimi alan 2 bini aşkın öğrenci, Avrupa'nın önde gelen girişimcilik festivali GEN-E'ye katılma fırsatı için yarışacak.

Türkiye İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı (GBEV) tarafından yürütülen GençBizzTech Projesi, Türkiye'nin bilim ve teknoloji odaklı genç girişimci adaylarını yetiştirmeye devam ediyor. Programa dahil olan 2 bini aşkın öğrenci teknoloji ve yapay zeka odaklı eğitimleri tamamladı. Mayıs ayında gerçekleşecek finalde birinci olan ekip, Avrupa'nın önde gelen girişimcilik festivallerinden "GEN-E"ye katılım hakkı elde edecek.

İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından devlet fen liselerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak hayata geçirilen GençBizzTech Projesi, bilim ve teknoloji odaklı genç girişimcileri desteklemeye devam ediyor. Bu yıl 'yapay zeka'yı odağına alan proje, gençlerin yapay zeka, sürdürülebilirlik ve bilişim tabanlı girişimcilik becerilerini geliştirerek onları inovasyon dolu bir geleceğe hazırlamayı amaçlıyor.

2 binden fazla öğrenci, yenilikçi teknoloji eğitimleriyle donatıldı

Türkiye'nin farklı bölgelerinden fen liseli öğrencilerin katıldığı programa, 2024 - 2025 eğitim döneminde 457 girişim takımı başvurdu. 2 bini aşkın fen liseli genç, dört haftalık eğitim sürecini tamamladı. Çevrimiçi eğitimler, Python programlama dilinden ileri düzey teknolojilere kadar çeşitli konularda yapay zeka uygulamaları geliştirmeyi öğretip, gençlerin bilimsel düşünme ve üreticilik becerilerini geliştirmelerine yardımcı oldu. Eğitim sonunda katılımcılar, projenin bilim, teknoloji ve yapay zeka konularına olan ilgilerini artırdığını belirtti.

Avrupa'nın önemli girişimcilik festivaline katılım imkanı

Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, 31 Mart 2025'e kadar da iş modellerini ve prototiplerini geliştirecek. Ardından, seçilen 10 takım, 9-10 Mayıs'ta gerçekleştirilerek GençBizzTech Türkiye finalinde projelerini sergileyecek. GençBizzTech Projesi'nin bu yılki büyük finalinde birinciliği elde eden ekip, Avrupa'nın en büyük girişimcilik festivali olan GEN-E Avrupa Girişimcilik Festivali'ne katılım hakkı kazanacak.

Geleceğin bilim ve teknoloji odaklı girişimcileri yetişiyor

GençBizzTech Programı ile sunulan çevrim içi girişimcilik eğitimleri, katılımcılara tasarım odaklı düşünme, iş modeli oluşturma ve girişimcilik gibi alanlarda bilgi ve beceriler kazandırıyor. Finale kalan ekipler, iş fikirlerini profesyonel seviyeye taşımak üzere özel sunum teknikleri ve iş modeli geliştirme eğitimlerine katılıyor. Eğitimler kapsamında düzenlenen özel oturumlarda, teknoloji, bilim ve yapay zeka alanında önde gelen uzman isimler, 'Bilimsel Projemi Nasıl Geliştiririm?' başlığı altında ilham verici sunumlar yaparak gençlerin bilim ve teknoloji odaklı projeler geliştirmelerine rehberlik ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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