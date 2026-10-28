Gemlik Ziraat Odası 2026 hasadında yağlık zeytinin kilosunu 58,14 lira hesapladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Gemlik Ziraat Odası, 2026 yılı hasat dönemi için hazırladığı zeytin maliyet çizelgesini kamuoyuyla paylaştı.

Gemlik Ziraat Odası Başkanı ve Ziraat Yüksek Mühendisi Ercan Barutçuoğlu, yapılan maliyet hesaplamalarına göre 1 kilogram yağlık zeytinin maliyet fiyatının 58 lira 14 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı.

Barutçuoğlu, yeni hasat döneminde hem üreticinin emeğini karşılayacak hem de nihai tüketiciyi memnun edecek bir fiyat beklentisi içinde olduklarını ifade etti.

2026 yılı üretim masrafları açıklandı

Oda tarafından paylaşılan 2026 yılı sofralık zeytin ürününe ait maliyet çizelgesine göre dekara düşen masraf unsurları şu şekilde sıralandı:

"Toprak İşleme: 5 bin 500 TL

Gübre Bedeli: 2 bin 350 TL

Budama: 6 bin 750 TL

Mücadele İlaç Masrafı ve İşçiliği: 4 bin 400 TL

Hasat (4 Kişi x 2000 TL): 8 bin TL

Nakliye: Bin 700 TL

Diğer Masraflar (Zeytin seçme, tuzlama, dal toplama, taşıma işçiliği): 2 bin 900 TL

Masrafların Toplamı: 31 bin 600 TL"

Masraflar toplamına eklenen finansman, amortisman ve genel idari gider paylarıyla birlikte dekara üretim masrafları toplamı 44 bin 132 TL olarak hesaplandı. Bir dekarlık arazide bulunan ortalama 33 ağaçtan ağaç başına beklenen 23 kilogram ürünle birlikte toplam 759 kilogram zeytin elde edildiği, bu doğrultuda 44 bin 132 TL'lik üretim masrafının 759 kilograma bölünmesiyle 1 kilogram yağlık zeytinin maliyetinin 58,14 TL'ye ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı