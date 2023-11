Türkiye'nin en kaliteli sofralık zeytini olan Gemlik zeytininde hasat dönemi başladı. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Umurbey'deki alım noktasını ziyaret ederek, çiftçilerin sorunlarını hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Sabah erken saatlerde yola çıkan çiftçiler, yıl boyunca zeytin vermesi için bakımını gerçekleştirdikleri ağaçlarındaki mahsulü toplarken, tüccar ve kooperatifler tarafından oluşturulan alım noktalarına zeytinlerini satmak için getirdi. Başkan Sertaslan ziyaretinde Gemlik Belediyesinin çiftçinin yararına çok sayıda yeniliğe imza attığını ifade ederken, üreticinin her zaman yanında olduklarını vurguladı. Başkan Sertaslan, bu konuda çoğu ilin yapamadığını kendi döneminde gerçekleştirdiklerini belirtti. Türkiye'nin en kaliteli sofralık zeytininin marka değerini yükseltmek için çalışmalara devam edeceklerini vurgularken, "Gemlik'in gözbebeği olan zeytin için geçmiş dönem yönetimleri maalesef ki elini hiçbir zaman taşın altına koymamıştı. Biz Gemlik Belediyesi olarak çiftçilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak çok sayıda projeye imza attık. Umurbey'de kurduğumuz kırsal kalkınma ofisimiz ile birlikte çiftçilerimize bilimsel tarımın önünü açtık. Bu laboratuvara toprak numunelerini getiren çiftçilerimiz analizlerini yaptırıyor ve eksik olan minerallere göre gübreleme ve ilaçlama yapıyor. Bu sayede çiftçilerimizin milyonlarca lirası cebinde kalıyor. İlçemizin yedi farklı bölgesinde sulama havuzu yaparak su ihtiyacını kısmen ortadan kaldırdık. Her yıl 500 bin fideyi çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Çiftçilerimizin özellikle hasat sezonunda yaşadığı ulaşım sıkıntısını da her yıl yaptığımız arazi yolları düzenleme çalışmalarımızla ortadan kaldırıyoruz. Gemlik zeytininin marka değerini arttırmak için kendi adımızla marka oluşturduk. Biz Gemlik Belediyesi olarak çiftçimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA