Gemerek'te Süt Üretim Çiftliği Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Gemerek'te Süt Üretim Çiftliği Ekonomiye Katkı Sağlıyor
Güncelleme:
Sivas'ın Gemerek ilçesinde TKDK'dan aldığı hibe ile kurduğu süt üretim çiftliği ile günlük ortalama 1 ton süt üreten Samet Dağlar, yatırımını modern sistemlerle ve devlet destekleri ile büyütmeye devam ediyor.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibeyle süt üretim çiftliği kuran Samet Dağlar, günlük ortalama 1 ton süt üreterek ekonomiye katkıda bulunuyor.

Çepni beldesinde yaşayan Dağlar, süt üretim çiftliği kurmak amacıyla yaklaşık 4 yıl önce TKDK'ye başvurdu. Dağlar, 3 milyon 900 bin lira yatırım tutarlı büyükbaş hayvan çiftliği için 2 milyon 400 bin lira hibe desteği aldı.

Mesleğe 20 inekle başlayıp 80'e çıkaran ve 150 büyükbaşı hedefleyen Dağlar, modern ekipman ve otomatik sağım robotuyla günlük ortalama 1 ton süt üretimi yaparak ailesinin geçimini sağlıyor.

İki çocuk babası 53 yaşındaki Samet Dağlar, AA muhabirine, uzun yıllardır çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

Bu işi 2021 yılında profesyonel yapmaya karar verdiğini belirten Dağlar, "Devletin verdiği destekle bu çiftliği yaptık. Hayvan sayımızı çoğaltarak devam etmeye çalışıyoruz." dedi.

Hayvan sayısını artırmanın en büyük hedefi olduğunu vurgulayan Dağlar, "2021 yılında 20 hayvanla bu işe başladık, şu anda 80 hayvanımız var. Çoğaltarak devam etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"Pazar noktasında bir sıkıntımız yok"

Dağlar, çiftlikte modern şekilde süt üretimi yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Alttan sıyırgısı olan ızgaralı bir sistemimiz var. Modern sağımhanemiz var. Her işi makineyle yapıyoruz ve daha modern çalışıyoruz. Günlük şu anda 1 ton civarında süt üretimimiz var. Pazar noktasında bir sıkıntımız yok, sütümüzü günlük olarak gelip alıyorlar. Devlet desteği olmasa böyle bir ahır, böyle bir sistem yapmamız biraz zor. Devlet desteklerinden faydalanmaya devam ediyoruz. Bu sene de güneş enerji santrali, makine ve ekipman desteğimiz onaylandı. Çiftliğimizi modernleştirmeye devam edip üretime devam edeceğiz."

İşletmenin elektrik ihtiyacını devlet desteğiyle kurduğu GES'ten karşılıyor

TKDK desteğiyle işletmenin çatısına kurdukları 25 kilovatlık güneş enerji santralinden çiftliğin elektrik ihtiyacını karşıladıklarını ve fazlasını devlete sattıklarını anlatan Dağlar, desteklerden faydalanmaya devam edeceklerini söyledi.

Dağlar, hayvancılıktan elde ettikleri gübreleri de arazilerinde kullandıklarını dile getirdi.

Gebelerin doğum yapmasıyla işletmedeki hayvan sayısının 100'ü aşacağını ifade eden Dağlar, 150 hayvana ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Kilis
