Anadolu'da gelir vergisi matrahı yüzde 81 arttı

İstanbul, Ankara ve İzmir'in dışındaki illerin toplam matrahı 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 81 artarak 871,9 milyar liraya, vergi tahakkuku yüzde 84 artışla 233,2 milyar liraya yükseldi.

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 vergilendirme dönemine ilişkin en fazla gelir vergisi beyan eden mükellefler listesinden yaptığı derlemeye göre, Anadolu illerinde beyan edilen ve tahakkuk eden gelir vergisindeki artış oranları dikkati çekti.

Türkiye genelinde 2025'te yıllık gelir vergisi beyannamesi veren mükellef sayısı yüzde 8,84 artarak 5 milyon 132 bin 895'ten 5 milyon 586 bin 760'a yükseldi.

Bu dönemde 2 trilyon 394 milyar 769 milyon lira matrah beyan edildi. Beyan edilen bu tutar üzerinden 710 milyar 565 milyon lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Anadolu'daki mükellef sayısı yüzde 10,7 arttı

İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki diğer Anadolu illerinde beyanname veren mükellef sayısı söz konusu dönemde yüzde 10,7 artarak 3 milyon 128 bin 293 oldu. 2024'te 2 milyon 826 bin 897 mükellef beyanname vermişti. Türkiye'nin 3 büyük kenti dışındaki illerde beyanname verenlerin toplam içindeki payı ise yüzde 56 olarak kayıtlara geçti.

Anadolu'da 2024'te bu beyannamelerle 481 milyar 670 milyon lira matrah beyan edilirken, 2025'te bu miktar yüzde 81 artışla 871 milyar 903 milyon liraya ulaştı. Anadolu illerinde beyan edilen matrahın Türkiye geneli içindeki payı yüzde 34,21'den yüzde 36,41'e çıktı.

Bir önceki yıl 126 milyar 703 milyon lira gelir vergisi tahakkuku gerçekleştirilirken, bunun 2025'te 233 milyar 177 milyon lira olduğu görüldü. Tahakkuk edilen vergi bir önceki yıla göre yüzde 84 artış gösterdi. Anadolu illerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisinin Türkiye geneli içindeki payı yüzde 30,28'den yüzde 32,81'e ulaştı.

Kaynak: AA