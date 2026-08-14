Haberler

Anadolu'da gelir vergisi matrahı yüzde 81 arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025'te İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde matrah yüzde 81 artışla 871,9 milyar liraya, vergi tahakkuku ise yüzde 84 artışla 233,2 milyar liraya yükseldi. Anadolu'nun Türkiye genelindeki payı da arttı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in dışındaki illerin toplam matrahı 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 81 artarak 871,9 milyar liraya, vergi tahakkuku yüzde 84 artışla 233,2 milyar liraya yükseldi.

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 vergilendirme dönemine ilişkin en fazla gelir vergisi beyan eden mükellefler listesinden yaptığı derlemeye göre, Anadolu illerinde beyan edilen ve tahakkuk eden gelir vergisindeki artış oranları dikkati çekti.

Türkiye genelinde 2025'te yıllık gelir vergisi beyannamesi veren mükellef sayısı yüzde 8,84 artarak 5 milyon 132 bin 895'ten 5 milyon 586 bin 760'a yükseldi.

Bu dönemde 2 trilyon 394 milyar 769 milyon lira matrah beyan edildi. Beyan edilen bu tutar üzerinden 710 milyar 565 milyon lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Anadolu'daki mükellef sayısı yüzde 10,7 arttı

İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki diğer Anadolu illerinde beyanname veren mükellef sayısı söz konusu dönemde yüzde 10,7 artarak 3 milyon 128 bin 293 oldu. 2024'te 2 milyon 826 bin 897 mükellef beyanname vermişti. Türkiye'nin 3 büyük kenti dışındaki illerde beyanname verenlerin toplam içindeki payı ise yüzde 56 olarak kayıtlara geçti.

Anadolu'da 2024'te bu beyannamelerle 481 milyar 670 milyon lira matrah beyan edilirken, 2025'te bu miktar yüzde 81 artışla 871 milyar 903 milyon liraya ulaştı. Anadolu illerinde beyan edilen matrahın Türkiye geneli içindeki payı yüzde 34,21'den yüzde 36,41'e çıktı.

Bir önceki yıl 126 milyar 703 milyon lira gelir vergisi tahakkuku gerçekleştirilirken, bunun 2025'te 233 milyar 177 milyon lira olduğu görüldü. Tahakkuk edilen vergi bir önceki yıla göre yüzde 84 artış gösterdi. Anadolu illerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisinin Türkiye geneli içindeki payı yüzde 30,28'den yüzde 32,81'e ulaştı.

Kaynak: AA
Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu

Günlerdir sel felaketiyle boğuşan ilimizden bir kötü haber daha

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarihi konuşmaya saatler kaldı! Erdoğan 4 yeni transfere rozet takacak

Tarihi konuşmaya saatler kaldı! 4 isim AK Parti'ye katılıyor
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
Kendisinden haber alınamayan yaşlı adamın cansız bedeni kanalda bulundu

Gece boyu arandı, sabah acı haber geldi
Yok artık Lukaku! Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı

Antrenman saatini duyunca verdiği cevap olay oldu
Kırıkkale'de 12 yıl sonra parçalanmış ceset cinayetinde 17 gözaltı

Cesedi derin dondurucudan çıkmıştı! 12 yıl sonra 17 gözaltı
Aslantepe'de gergin açılış! Süper Lig’de 88 günlük hasret bitiyor

Aslantepe'de gergin açılış! 88 günlük hasret bitiyor

Okan Buruk'tan Osimhen'e özel uyarı

Bu görüntüler sonrası gerekeni yaptılar