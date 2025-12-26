Cevdet Yılmaz: Gelir dağılımı iyileşmeye devam ediyor

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sosyal devlet ilkesiyle, kapsayıcı kalkınma yaklaşımıyla ve 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla, ülkemizin sahip olduğu refahı, toplumun tüm katmanlarına yaymaya kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 yılına ilişkin gelir dağılımı istatistikleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uyguladığımız ekonomi programının olumlu çıktılarının yansıması olarak gelir dağılımımız iyileşmeye devam ediyor. TÜİK tarafından gerçekleştirilen ve gelir referans yılı 2024 olan Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2025 yılı sonuçları, gelir dağılımdaki eşitsizliğin azaldığına işaret ederken, kapsayıcı büyüme açısından ilerleme kaydettiğimizi göstermektedir. Düşük gelir gruplarının toplam gelirden aldığı pay artarken, ekonomide daha dengeli bir yapı oluşmaya devam etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

'GELİR DAĞILIMININ İYİLEŞMEYE DEVAM ETTİĞİNİ GÖSTERMEKTEDİR'

Araştırma sonuçlarına göre, yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı payın bir önceki yıla göre 0,1 puan azalarak yüzde 48, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı payın ise 0,1 puan artarak yüzde 6,4 olduğunu hatırlatan Cevdet Yılmaz, "Daha adil paylaşım ekonomik istikrar ve sosyal kalkınmanın da temel taşlarından birisidir. Gelir eşitsizliğindeki gelişmeleri takip etmek açısından kullanılan toplumun en yüksek gelir elde eden yüzde 20'sinin elde ettiği payın en düşük gelir elde eden yüzde 20'sinin elde ettiği paya oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı bir önceki yıla göre 0,2 puan azalarak 7,5'e gerilemiştir. Ayrıca, Gini katsayısı da bir önceki yıla göre 0,003 puan azalış ile 0,410 olarak tahmin edilmiştir. Tüm bu göstergeler, toplam gelirimizin arttığı bu dönemde, gelir dağılımının da iyileşmeye devam ettiğini göstermektedir. Sosyal devlet ilkesiyle, kapsayıcı kalkınma yaklaşımıyla ve 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla, ülkemizin sahip olduğu refahı, toplumun tüm katmanlarına yaymaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

'SOSYAL YARDIM BÜTÇESİNİ 917 MİLYAR LİRAYA ÇIKARIYORUZ'

Yılmaz, 2026 yılı bütçesinde de toplumun tüm kesimlerini gözeten ve koruyan vatandaş odaklı bir yaklaşım sergilediklerini ifade ederek, "Dünyanın en iyi işleyen, en kuşatıcı sosyal destek sistemine sahip ülkelerinden biri olarak sosyal yardım bütçesini, 2026 yılında 917 milyar liraya çıkarıyoruz. Böylece, 2002 yılında yüzde 0,4 olan sosyal yardım ve desteklerin GSYH'ya oranını 2026 yılında yüzde 1,2'ye yükseltiyoruz. Vatandaşlarımızın daha ucuz elektrik ve doğal gaz kullanabilmeleri için 2026 yılı bütçesinde 373 milyar lira kaynak ayırdık. 2022 yılı Ocak ayından itibaren asgari ücreti vergi dışı tutmakta olup bu imkandan tüm çalışanlarımız yararlanmaktadır. Bu kapsamda yeni açıklanan asgari ücrete göre, 2026 yılında 1 trilyon 166 milyar lira vergi istisnası öngörüyoruz. Doğal gaz ve elektrik sübvansiyon destekleri ve asgari ücretin vergi dışı tutulmasını da dikkate aldığımızda sosyal harcamalara ayırdığımız kaynaklar 2 trilyon 456 milyar liraya ulaşmaktadır. Eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal destekler başta olmak üzere, kapsayıcı sosyal politikalar ile beşeri sermayemizi güçlendirmeye ve gelir dağılımında kalıcı iyileşme sağlamaya devam edeceğiz. Kararlı bir şekilde mücadele ettiğimiz enflasyonda sağlayacağımız kalıcı düşüşler, vatandaşımızın refahının artmasına ve gelir dağılımında daha dengeli bir yapının oluşmasına katkı sağlayacaktır" dedi.