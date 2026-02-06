Savunmada geleceğin harekat ortamını şekillendirecek teknolojiler yarıştı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca (SSB) düzenlenen "Geleceğin Harekat Ortamını Şekillendirecek Teknolojiler (GHOST) Programı" kapsamında ortaya çıkan yenilikçi çözümler ödüllendirildi.

Program kapsamında gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni SSB Nuri Demirağ Konferans Salonu'nda düzenlendi.

SSB Başkanı Haluk Görgün, konuşmasında, üçüncü yıl dönümünde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatı kaybedenleri anarak, savunma sanayi şirketlerinin depremden etkilenen şehirlerin kalkınması için yaptıkları yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

Güvenlik ortamının hızla değiştiğini, tehditlerin çok boyutlu hale geldiğini, teknolojik sıçramaların karar süreçlerini kökten dönüştürdüğünü vurgulayan Görgün, böyle bir dönemde güçlü kalmanın yolunun, bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte yarının muharebe ortamını da bugünden tasarlayabilmekten geçtiğini söyledi.

Görgün, bu noktada GHOST'un amacının geleceği şekillendirmeye aday teknolojileri belirlemek, yatırım yapılması gereken savunma teknolojilerine işaret etmek ve bugüne kadar yeterince görünürlük kazanmamış yeni teknoloji ile konseptleri ekosistemin gündemine taşımak olduğunu ifade etti.

GHOST faaliyetinin ilkini 2023 yılında düzenlediklerini anımsatan Görgün, ortaya çıkan sonuçlar ve ekosistemde ürettiği sinerjinin, 2025 yılında ikinci senaryo yarışmasının yapılmasına güçlü zemin oluşturduğunu ve ikinci yarışmada 2050'li yılların harekat ortamını ve kullanılacak teknolojileri tasvir edecek en iyi senaryoların seçildiğini aktardı.

2050'ye giderken harekatın dili, ölçeği ve hızının dönüştüğüne işaret eden Haluk Görgün, kara, deniz ve havanın yanında uzay, siber alan ve elektromanyetik spektrumun giderek daha belirleyici bir ağırlık kazandığına değindi.

Görgün, "Bu yeni dönemde üstünlüğü yalnız platformlar değil, platformların birbirleriyle kurduğu güvenli bağlar, karar süreçlerini hızlandıran zeka katmanları ve sahayı bütüncül gören sistemler belirleyecek. Bu nedenle GHOST senaryolarını yalnızca bir gelecek tasviri olarak ele almıyoruz, bu senaryoları ülkemizin gelecek yetkinliklerini inşa eden stratejik bir araç olarak görüyoruz." dedi.

Teknoloji yol haritasındaki başlıklar

Yarışma sonrasında geleceğin teknolojilerini belirlemeye yönelik olarak GHOST Çalıştayı'nı icra ettiklerini paylaşan Görgün, şunları kaydetti:

"Bu değerlendirme, geleceğin harekat konseptleri için kritik görülen teknoloji kümelerini ortaya koymamıza, bu kümeleri Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) şemsiyesi altında bütüncül şekilde yapılandırmamıza ve teknoloji yol haritalarımıza somut girdiler üretmemize imkan verdi. Çalıştay kapsamında ayrıca, savunma sanayimizi doğrudan ilgilendiren teknoloji yol haritalarında yer alması gereken konu başlıkları netleşti. Bu başlıklar, sadece tekil projelerin ötesinde bir bütün olarak ülkemizin yetkinlik mimarisini güçlendirecek alanları temsil etmektedir.

Bu çerçevede yapay zeka alanında çok ajanlı, üretken ve çok modelli yaklaşımlar, karar destekten sürü zekasına, komuta-kontrolden veri üstünlüğüne kadar geniş bir yelpazede yeni kabiliyetler üretecek. Kuantum teknolojileri algılama, haberleşme ve güvenlik mimarilerinde çarpan etkisi oluşturacak. Robotik tarafta hibrit platformlar, otonomi tarafında tam otonom işbirlikçi sürü sistemleri, sahada hız, çeviklik ve dayanıklılık parametrelerini yeniden tanımlayacak. Elektronik harp alanında ise yüksek güçlü elektromanyetik darbe yaklaşımları, spektrum üstünlüğü ve sistemlerin dayanımı açısından önemli odak haline gelecek.

Bunlara ilave olarak enerji teknolojileri platformlarının menzilini, kalış süresini ve görev sürdürülebilirliğini doğrudan besleyecek. Fotonik çözümler algılama, lazer temelli uygulamalar ve veri aktarımı gibi alanlarda yeni kapılar açacak. Biyoteknoloji, nano ve meta malzemelerle birlikte hafiflik, dayanım, iz azaltımı ve yeni koruma katmanları sağlayacak. KBRN alanında gelişen yaklaşım ve teknolojiler, savunma ve müdahale kabiliyetlerimizi daha ileri taşıyacak. Sentetik biyoloji ise hem savunma hem dayanıklılık boyutunda yeni uygulama alanları üretecek. Özetle bu 11 başlık, birbirini tamamlayan bir bütünlük içinde ele alındığında, ülkemize sistemik üstünlük sağlayacak güçlü bir teknoloji omurgası oluşturacaktır."

Haluk Görgün'ün konuşmasının ardından yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.