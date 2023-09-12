Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen fuarın ardından Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, katılımcılara teşekkür ederek, önümüzdeki yıllarda fuarın daha geniş katılımla devam edeceğini söyledi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde ilk kez düzenlenen fuarın ardından Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk katılımcılara teşekkür ederek, önümüzdeki yıllarda fuarın daha geniş katılımla devam edeceğini söyledi.

Başkan Öztürk, "Bu yıl ilki düzenlenen ve 4 gün süren Gediz Tarım- Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı son buldu. Gediz Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Gediz Kaymakamlığı, Gediz Belediye Başkanlığı, Gediz İlçe Tarım Müdürlüğü, Gediz Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Gediz Ziraat Odası katkıları ile tarafından düzenlenen fuarımıza katılım sağlayan firmalarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

Öztürk, "285 hektarlık Organize Sanayi Bölgesi genişleme alanına sahip 52 adet tahsis edilmiş 33 aktif üretim ve 2 bine yakın istihdam ve 200 milyon dolarlık ihracat sağlayan firmalarıyla, 2 adet 2 bin öğrenciye ev sahipliği yapan üniversitesiyle, dünyada ender bir yapıya sahip aynı lokasyonda termal ve kayak merkezini bulunduran Muırat Dağıyla, Termal tatil köyüne sahip Ilıcasıyla, İzmir, İstanbul ve Ankara'ya her konuda merkez konumda bulunan, tarımı ve hayvancılığıyla kendinden söz ettiren gelişmiş, gelişmelere açık fuara katılan her kurum ve esnafına kucak açan Gediz'i seçmeleri tesadüf değildir. Bu nedenle fuarın oluşmasında katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza, katılımcılara ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öztürk son olarak, "Gelecek yıllarda fuarımızın büyüyerek ve daha geniş kitlelere ulaşıp geleneksel hale gelmesi için Gediz Ticaret ve Sanayi Odası olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA