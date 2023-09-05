Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Fuar, tarım makineleri ve milli sermaye ile yapılan traktörlerin büyük ilgi gördüğü bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

Gediz'de Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na yoğun ilgi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesinde ilk kez düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı, ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Törene Kütahya Vali Yardımcısı Aydın Börü, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Müdürü Orhan Özçalık, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Kütahya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, Kütahya Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Birsen Karaaslan, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fuarın açılında Kütahya Vali Yardımcısı Aydın Börü, Kütahya Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, Gediz Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Aslan, Fuar Müdürü Sedat Bozkurt birer konuşma yaptılar.

Kütahya Vali Yardımcısı Aydın Börü, fuarın açılmasında emeği geçenlere plaket verdi. Ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri fuarda yer alan firmaların stantlarını gezerek ürünler hakkında bilgi aldılar.

Özellikle tarım makineleri ve milli sermaye ile yapılan traktörler büyük ilgi görürken, protokol üyeleri traktörün üstüne çıkarak poz verdiler.

Fuarının ilk gününde vatandaşlarda etkinliklere ilgi gösterdi. Vatandaşlardan Hilmi Bircan, "Memleketimizde çok güzel bir fuar oluşturulmuş. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Nihat Helvacı ise, "Gediz'de böyle bir fuarın açılması çok büyük bir imkan. Gedizli çiftçilerimizi böyle bir imkan ile buluşturan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Gediz Tarım ve Hayvancılık Fuarı 7 Eylül tarihine kadar açık kalacak ve çevre il ve ilçelerden yaklaşık 80 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.