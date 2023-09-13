Gedik Piliç, Yerel Zincirler Buluşuyor fuarının sponsoru oldu, katılımcılar lezzete doydu

Gedik Piliç, ilk kez katıldığı "Yerel Zincirler Buluşuyor" fuarının öğle yemeği sponsoru olarak ziyaretçilere alışılagelmişin dışında bir lezzet deneyimi yaşattı. Ünlü Şef Rafet İnce'nin formülleriyle hazırlanan yemekleri tadanlar çok beğendiklerini söyledi. Gedik Piliç Pazarlama Bölümü Sorumlusu Eren Kızıloğlu ise "İş ortaklarımıza, tüketicilerimize inovatif ürünlerimizi tattırmaktan mutlu olacağız" dedi.

Gedik Piliç, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Yerel Zincirler Buluşuyor" fuarına ilk kez katılarak öğle yemeği sponsoru oldu. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen fuarda stant da kuran firma, katılımcılara alışılagelmişin dışında tavuk yemekleri sunarak bambaşka bir lezzet deneyimi yaşattı. Ünlü Şef Rafet İnce hazırladıkları yemekleri stantta kendi elleriyle ziyaretçilere ikram etti. İnce, Gedik Piliç'in fuara ilk kez katılıyor olmasına rağmen odak noktası olacağına inandığını söyledi. Gedik Piliç Pazarlama Bölümü Sorumlusu Eren Kızıloğlu ise, iş ortaklarına ve tüketicilere inovatif ürünlerini tattırmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

"İş ortaklarımıza, tüketicilerimize inovatif ürünlerimizi tattırmaktan mutlu olacağız"

Gedik Piliç Pazarlama Bölümü Sorumlusu Eren Kızıloğlu, "1968 yılından beri Uşak'ın Eşme ilçesinde tam entegre olarak faaliyet gösteren firmamızın standıyla bu sene 13'üncüsü düzenlenen "Yerel Zincirler Buluşuyor" fuarında ilk defa yer alıyoruz. Rafet Şef'imizin de katkılarıyla hem öğle yemeği sponsorluğumuz var hem de stant alanımızda iş ortaklarımıza, tüketicilerimize inovatif ürünlerimizi tattırmaktan mutlu olacağız" dedi.

"İlk kez katılıyoruz ama fuarın odak noktası olacağımıza inanıyorum"

Gedik Piliç ile birbirinden leziz yemekler hazırladıklarını söyleyen Ünlü Şef Rafet İnce ise, "Bugün öğle yemeğimizde tavuktan yapılan yaklaşık 16 farklı yemek var. Ama bildiğimiz o bütün tavuk lezzetlerini unutalım bence. Gedik Piliç standında bugün Körili Tavuk, saray mutfağın ait Pekmezli Tavuk, ilik suyunda pişirilmiş Hollandez Soslu Tavuk ve Ege bölgesinden Otlu Tavuk var. Yani tavukları birazcık çeşitlendirdik. Fuarın da öğle yemeği ana sponsoruyuz. Yine Türk lezzetlerinden çok güzel bir kereviz püresi ve patates püresinden yapmış olduğumuz tavuk döneri var içeride. Öğle yemeği ana sponsoru olmaktan da çok keyif alıyoruz. Fuara Gedik Piliç olarak ilk defa katılıyoruz ama fuarın odak noktası olacağımıza inanıyorum.

Çünkü yapıyorum, yiyorum, tattırıyorum. Zaten az sonra buradaki yoğunluğu da göreceksiniz" diye konuştu.

Standın önünde uzun kuyruklar oluştu

Ünlü Şef Rafet İnce'nin de dediği gibi, servisin başlamasıyla birlikte Gedik Piliç standının önünde uzun kuyruklar oluştu. Gedik Piliç ile hazırlanmış yemeklerin tadına bakan katılımcılar son derece memnun kaldıklarını söyledi. Standı ziyaret eden bir katılımcı, "Ben zaten Rafet Şef'in yaptığı her şeyi çok sevdiğim için kötü demem mümkün değil. Çok güzel olmuş, ellerine sağlık. Hafif ekşili, uzak doğu mutfağı gibi de olmuş. Ben zaten çok severim" dedi. - UŞAK