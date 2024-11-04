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Gedik Piliç, En Yenilikçi Et Ürünü Ödülünü Kazandı

Gedik Piliç, En Yenilikçi Et Ürünü Ödülünü Kazandı
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Gedik Piliç, İstanbul'da düzenlenen 3. Gıda İnovasyon Zirvesi'nde 'En Yenilikçi Et ve Et Ürünleri' ödülüne layık görüldü. Cips Kaplamalı Piliç Bonfile Parçaları ürünü ile bu ödülü alarak sektördeki öncülüğünü sürdürdü.

İSTANBUL (İHA) – Türkiye'nin en çok tercih edilen tavuk markalarından birisi olan Gedik Piliç, 3. Gıda İnovasyon Zirvesinde "En Yenilikçi Et ve Et Ürünleri" ödülüne layık görüldü.

Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GİFT) tarafından düzenlenen 3. Gıda İnovasyon Zirvesi, İstanbul'da gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte tarım, gıda ve gastronomi alanında faaliyet gösteren akademisyenler, sağlık çalışanları, start-up firmalar, pazarlama, satış ve Ar-Ge birimlerinden yöneticiler, medya kuruluşları katılım gösterdi.

Etkinlik kapsamında tarımda inovasyon, sürdürülebilir gıda üretimi, rekabet edebilirlik, iklim değişikliği, markalaşma, yenilikçilik, fiyat oluşum mekanizmaları ele alındı.

3. Gıda İnovasyon Zirvesi kapsamında düzenlenen 3. Gıda Plus Ödülleri Töreninde, 35 farklı kategoride "En Yenilikçi" ürünler ödüllendirildi. Kanatlı sektörünün öncü markası Gedik Piliç, 74 kişilik jüri üyesinin değerlendirdiği 139 yenilikçi ürün arasından "Cips Kaplamalı Piliç Bonfile Parçaları" ürünü ile geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda "En Yenilikçi Et ve Et Ürünleri" ödülünün sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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