Gece rekor kıran altın tek açıklama ile geriye çekildi

ABD Merkez Bankası ( Fed ), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka, politika faizinde 25 baz puanlık indirime giderek üst bandı yüzde 4,25 seviyesine çekti. Son dönemde gelen makroekonomik veriler sonrası bu adım, piyasalarca sürpriz olarak karşılanmadı.

ALTIN ZİRVEYİ GÖRDÜ, SONRA GERİLEDİ

Kararın ardından ons altın, dün 3 bin 703 dolara çıkarak tarihi zirvesini yeniledi. Ancak Fed Başkanı Powell'ın konuşmasıyla rekorlar yerini geri çekilmeye bıraktı. Bu açıklamanın ardından ons altın 3 bin 659 dolara indi.

DOLAR ENDEKSİ 2 AYIN DİBİNDE

Faiz indirimi sonrası dolar endeksi de sert düştü. Endeks, yüzde 0,7 değer kaybederek 96,5 seviyesine indi ve 1 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Bugün ise hafif toparlanmayla yüzde 0,1 artışla 96,3 seviyesinde işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (18 EYLÜL 2025)

Gram Altın: 4.857,67 TL – 4.858,18 TL

Ons Altın : 3.658,42 USD – 3.658,73 USD

Çeyrek Altın: 8.099 TL – 8.172 TL

Yarım Altın: 16.195 TL – 16.352 TL

Tam Altın: 31.983,73 TL – 32.604,87 TL

Cumhuriyet Altını: 32.290 TL – 32.603 TL

Ata Altın: 32.983,22 TL – 33.805,05 TL