Gazprom ve Kazakistan'dan Rus Doğal Gazı Sevkiyatına Anlaşma

Gazprom ile Kazakistan arasında, Rus doğal gazı sevkiyatının artırılmasına yönelik anlaşma imzalandı. Taraflar, bu yıl ve 2026'da Kazakistan'a daha fazla gaz sevkiyatı yapılmasını hedefliyor.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile Kazakistan Başbakan Birinci Yardımcısı Roman Sklyar'ın Rusya'nın Vladivostok şehrinde bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, doğal gaz alanında işbirliğinin ele alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, tarafların, bu yıl ve 2026'da Kazakistan'a Rus gazı sevkiyatının artırılmasına yönelik anlaşma imzaladığı kaydedildi.

Kazakistan Enerji Bakanlığından 1 Mart'ta yapılan açıklamada, Gazprom ile yılda 10 milyar metreküpe kadar Rus gazı sevkiyatına yönelik görüşmeler yürütüldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
