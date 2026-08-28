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Gazprom'un ilk yarı net karı yüzde 12 düştü

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Rus enerji devi Gazprom'un net karı, 2026 ilk yarıda geçen yıla göre yüzde 12,1 azalarak 863,9 milyar rubleye geriledi. İkinci çeyrekte kar, fiyat artışlarıyla yüzde 61 yükselirken, şirket iç pazara ve Çin'e yönelik satışlarını artırmayı hedefliyor.

Rus enerji şirketi Gazprom'un net karı, 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 azalarak 863,9 milyar rubleye (yaklaşık 10 milyar dolar) geriledi.

Gazprom'un açıkladığı finansal sonuçlara göre, şirketin bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı, petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artışın desteğiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 yükselerek 518,6 milyar rubleye ulaştı.

Şirketin geçen yılın ilk yarısında 983,1 milyar ruble olan net karı, bu yılın aynı döneminde yüzde 12,1 azalarak 863,9 milyar rubleye indi.

Gazprom'un Rusya'daki doğal gaz satışlarından elde ettiği gelir yılın ilk yarısında yüzde 17, doğal gaz ihracat hacmi de yüzde 8 arttı.

Avrupa pazarındaki satışları Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından önemli ölçüde azalan Gazprom, iç pazara ve Çin'e yönelik sevkiyatını artırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA
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