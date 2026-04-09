Akıncı: 'Gaziantep ve Kilis, birbirini tamamlayan bir ekonomik havzadır'

Gaziantep ile Kilis'in üretim, ticaret ve lojistik açısından birbirini tamamlayan iki önemli merkez olduğunu belirten Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, bölge illeri arasındaki ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesinin sürdürülebilir kalkınma açısından kritik rol oynadığını ifade etti.

GTB heyeti, Kilis Valiliği görevine atanan Ömer Kalaylı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Kenan Uygur ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Alagöz, Orhan Özdemir ve Tevfik Karslıgil'in de yer aldığı ziyarette, bölge ekonomisinin mevcut durumu ve tarım-ticaret eksenindeki gelişmeler ele alındı.

Ziyarette konuşan Akıncı, Gaziantep'in güçlü sanayi ve ihracat altyapısı ile Kilis'in tarımsal üretim kapasitesi ve sınır ticaretindeki stratejik konumunun birbirini tamamlayan çok boyutlu bir ekonomik yapı oluşturduğunu belirterek, "Kilis'te ortaya çıkan üretimin bölgedeki işleme, ticaret ve lojistik imkanlarıyla katma değere dönüştürülerek ulusal ve uluslararası pazarlara taşınmasının yanı sıra, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden yürütülen ticari hareketlilik de bölge ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. Üretim, ticaret ve lojistiğin entegre olduğu bu yapı, Gaziantep ve Kilis'i ekonomik anlamda birbirinden ayrılmaz, bütüncül bir ticaret havzası haline getirmektedir" dedi.

GTB'nin üyelerine yönelik faaliyetlerinin yanı sıra diğer çalışmalarına da değinen Akıncı, coğrafi işaretli ürünlerin korunması ve tanıtımı, lisanslı depoculuk, laboratuvar hizmetleri ve üreticiye yönelik projelerle hem bölgesel hem de ulusal ölçekte katma değer oluşturduklarını belirterek, "Hedefimiz; üretim gücümüzü daha ileri taşıyan, ticaretimizi çeşitlendiren ve bölgemizi küresel pazarlarda daha güçlü temsil eden bir yapıyı birlikte inşa etmek" diye konuştu.

Ziyarette, tarım ve gıda sektöründe yaşanan güncel gelişmelerin yanı sıra, iller arası ticari iş birliğini artırmaya yönelik atılabilecek adımlar da değerlendirildi.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretleri dolayısıyla GTB heyetine teşekkür etti. - GAZİANTEP

