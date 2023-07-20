Gaziantep Ticaret Borsası Yönetimi Vali Çeber'i Ziyaret Etti

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ile Meclis ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet, Gaziantep Valisi Kemal Çeber'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gaziantep Valiliğine atanan Kemal Çeber'e yeni görev yerinde başarı dileklerinde bulunan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, ziyarette yaptığı konuşmada; Gaziantep tarımı, gıda sanayisi ve borsanın faaliyetleri ile hayata kazandırdığı projeler hakkında bilgiler verdi. Gaziantep'in tarıma dayalı gıda sanayinde Türkiye'ye başkentlik yaptığını belirten Akıncı, "Gaziantep tarım arazilerinin büyüklüğü açısından çok geniş bir yerleşim alanına sahip olmamasına rağmen, tarımsal ürünlerin işlenmesi noktasında ülkemizin lokomotif şehirlerinin başında gelmekte. Gaziantep bulgur, un ve makarna gibi tarım kökenli birçok sektörde ülke üretiminin yarısından fazlasını tek başına karşılamakta. Farklı illerde üretimi yapılan birçok ürün şehrimize getirilerek burada işlenmekte ve daha sonra yine buradan iç ve dış pazarlara sevk edilmekte" dedi.

Gaziantep'in tarımsal üretimdeki bu işleme gücünden dolayı borsa olarak 'Tarımda Sanayinin Başkenti Gaziantep' sloganını benimsediklerini kaydeden Akıncı, hedeflerinin bu alandaki yüksek hacmi daha da ileri noktalara taşımak olduğunu ifade etti.

"Vizyon projeler hayata kazandırdık"

Gaziantep Ticaret Borsası'nın son birkaç yıl içerisinde sektörlerinde öncü ve vizyon projeleri hizmete kazandırdığını hatırlatan Akıncı, bünyelerinde ilkleri ve enleri barındıran bu projelerin global ölçekli projeler olduğunu söyledi. Et Borsası, Antepfıstığı Lisanslı Depo ve Pilot Ölçekli Antepfıstığı İşleme Tesisi gibi tarım ve hayvancılık sektörlerine hitap eden bu yatırımların kent ve bölge ekonomisine önemli katkılar sunduğuna dikkat çeken Akıncı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hayalini kurduğumuz hiçbir projeyi kağıt üzerinde bırakmadık, yaşanan ekonomik sıkıntılar ve dünyayı etkileyen pandemi sürecine rağmen bu projelerimizi şehrimize kazandırdık. Şu an ki hedefimiz ise Hububat Emtia Merkezini bir an önce Gazi şehrimizin hizmetine sunmak. Araban yolu üzerinde temellerini atmayı planladığımız bu proje sektörde kümelenmeyi sağlayarak, hububat depolama sorununa köklü çözüm getirecek. Emtia merkezinin bu konudaki potansiyelimizi çok daha güçlü bir konuma taşıyacağına inanıyoruz" dedi.

Konuşmasında, GTB'nin sürdürdüğü coğrafi işaret çalışmalarına da değinen Akıncı, Türkiye'de bulunduğu şehir adına en fazla coğrafi işaret tescili alan borsa konumunda olduklarını dile getirdi. Gaziantep'in coğrafi işaretli ürünlerde 101 tescille ürünle bu alanda Türkiye'de ilk sırada yer aldığını vurgulayan Akıncı, GTB'nin ise tesciline imza attığı 23 ürünle bu başarıya katkı sunduğunu sözlerine ekledi.

Vali Çeber'den tebrik

Gaziantep Valisi Çeber ise ziyarette yaptığı konuşmada, GTB heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. GTB heyetini kent ekonomisine kazandırılan değerli projelerden dolayı tebrik eden Çeber, "Yapılan çalışmalar ve ortaya konulan projeler şehir adına son derece güzel ve örnek yatırımlar. Tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bundan sonrada hep birlikte el ele, omuz omuza şehrimizin bu yüksek potansiyelini çok daha ileri seviyelere taşıyabilme gayreti içerisinde olacağız" dedi. - GAZİANTEP