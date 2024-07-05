Gaziantep Ticaret Borsası Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

GTB'nin faaliyetleri ile üye talep ve önerilerinin görüşüldüğü meclis toplantısında, devam eden hasat sezonu, üretici beklentileri, anız yangınları ve 2024 yılı hububat alım fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, bölgede hasat sezonunun devam ettiğine dikkat çekerek anız yangınlarına karşı uyarılarda bulundu.

Aşırı sıcaklar ve anız yangınları nedeniyle ülkenin birçok yerinde can ve mal kayıplarına sebebiyet veren yangınlar yaşandığını hatırlatan Tiryakioğlu, "Birçoğu insan eliyle meydana gelen bu yangınlarda hem orman alanları hem canlılar hem de tarım alanları zarar gördü. Son olarak Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki ekili alanlarda yaşanan yangında maalesef 15 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşanan bu elim olayda vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Özellikle hasat döneminin sürdüğü bu dönemde çiftçilerimizi anız yakmamaları, vatandaşlarımızı da daha dikkatli olmaları konusunda uyarmak istiyorum. Çiftçimizin bir yıllık emeği ve alın teri bir anlık dikkatsizliğin kurbanı olmasın" dedi.

Hafta içerisinde Suriye'nin kuzeyinde ve Kayseri'de yaşanan olaylara da değinen Tiryakioğlu, provokasyonlara karşı son derece dikkatli ve sağduyulu olunması gerektiğini ifade etti.

Türk bayrağına karşı yapılan çirkin saldırının asla kabul edilemeyeceğini kaydeden Tiryakioğlu, "Yaşanan bu müessif olayı kınıyor, müsebbiplerinin en ağır şekilde cezalandırılacaklarına yönelik inancımızın tam olduğunu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

İklim değişikliğinin tarımsal üretime etkileri üzerine de değerlendirmelerde bulunan Tiryakioğlu, değişen iklim şartlarına karşı tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması için şimdiden hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

İklim değişikliğine bağlı olarak artan sıcaklık, yağış değişiklikleri, kuraklık ve sel gibi olayların ileriki yıllarda tarımsal üretimi olumsuz etkileyen faktörler olarak öne çıkabileceğini vurgulayan Tiryakioğlu, sürdürülebilirlik açısından özellikle akıllı tarım uygulamaları, sensör teknolojileri, otomasyon sistemleri ve yapay zeka gibi dijital teknolojilerin tarım alanlarına entegrasyonunun sağlanmasının özel önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise toplantıda yaptığı konuşmada borsanın haziran ayı faaliyetleri ve devam eden projeleri hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

Gaziantep'te hububat hasat mevsiminin artık sonuna gelindiğini, kırmızı kabuklu Antep Fıstığı hasadına ise ağustos ayından itibaren başlanmasının beklendiğini açıklayan Akıncı, özellikle Antep fıstığı hasat döneminde hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik alınacak tedbirler hususunda ilgili makamlarla irtibat halinde olduklarını dile getirdi.

Özellikle yerleşim alanlarından uzak, gece güvenliğin tam olarak sağlanamadığı fıstık bahçelerinde zaman zaman hırsızlık olaylarının yaşandığını belirten Akıncı, "Bu durum üreticimizi hem maddi hem de manevi anlamda zor durumda bırakmakta. Fıstık bahçelerinin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde güvenlik önlemlerinin artırılması ve gece devriyelerinin sıklaştırılmasına yönelik taleplerimizi ilgili birimlerimize ilettik. Üreticilerimize şimdiden kazasız, belasız, bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.

Un, Makarna ve Bulgur sanayicileri ile TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'ın katılımıyla GTB'de düzenlenen sektör değerlendirme toplantısı hakkında da meclis üyelerine bilgiler aktaran Akıncı toplantıda; hububat alım fiyatları, üretici beklentileri, dış ticaret tedbirleri ve Türkiye tarımsal üretimi yönelik çeşitli konularda görüş alış verişinde bulunduklarını söyledi. - GAZİANTEP