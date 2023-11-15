Gaziantep Ticaret Borsası, Girişimciliğin Önemini Vurguladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye'nin değişimi ve gelişimi için girişimciliğin büyük önem taşıdığını belirtti. Akıncı, girişimciliğin ticari faaliyetleri geliştirdiğini ve ekonominin gelişmesine katkı sağladığını ifade etti.

Türkiye'nin değişimi ve gelişimi için girişimciliğin büyük önem taşıdığını belirten Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, bugünün dünyasını teknolojik ilerlemeler, yeni fikirler ve girişimcilik faaliyetlerinin şekillendirdiğini ifade etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanlığına seçilen Abdulkadir Koçer ve İcra Komitesi Üyeleri, GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taner Özdurak ile birlikte GTB'yi ziyaret etti.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ile bir araya gelen TOBB Gaziantep Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyeleri, yeni dönem projeleri hakkında bilgiler vererek, iş birliği imkanları hakkında istişarelerde bulundular. TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Koçer ve kurul üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görevlerinde başarı dileklerinde bulunan Akıncı, ziyarette yaptığı konuşmada girişimcilik kültürünün gelişmesinin önemine vurgu yaptı.

"Girişimcilik ticari faaliyetleri geliştiriyor"

Türkiye'nin değişimi ve gelişimi için girişimciliğin önemine dikkat çeken Akıncı, "Ülkemizin gelişmiş ekonomiler arasında yer alması için girişimciliğin desteklenmesi büyük önem taşımakta. Girişimcilik, küreselleşen günümüz dünyasında ekonomik ve ticari faaliyetlerin gelişmesi açısından büyük rol oynamakta" dedi.

Bugün hayatın tam merkezinde yer alan birçok teknolojik yeniliğin tarihinin 10 yıl öncesini geçmediğini hatırlatan Akıncı, "Eskiden dünyanın en zengin şirketleri arasından hep finans ve enerji şirketleri yer alırdı. Şimdi dijital dönüşümle birlikte bu şirketlerin yerinde girişimci teknoloji şirketleri bulunmakta. Bu nedenle girişimci kültürle yetişen, yeni fikirler icra ederek farklı yenilikleri ortaya koyan genç girişimcilere fazlasıyla ihtiyacımız var. Genç girişimci sayısının artması aynı zamanda yeniliğin, rekabetçi gücün ve verimliliğin de artması ve dolaysısıyla ekonominin de gelişmesi anlamına gelmekte" diye konuştu.

Gaziantep Ticaret Borsası olarak genç girişimcileri teşvik edecek, onların azmini ve cesaretini güçlendirecek, potansiyellerini artıracak her türlü projenin ve çalışmanın yanında olduklarını kaydeden Akıncı, TOBB Gaziantep Genç Girişimcilere kapılarının her zaman sonuna kadar açık olduğunu sözlerine ekledi.

TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Abdulkadir Koçer ise konuşmasında üstlendikleri sorumluluğun farkında olduklarını belirterek, görev süreleri boyunca gençlere öncülük edecek, girişimcilerin yolunu açacak proje ve çalışmaları hayata kazandırmak için çalışacaklarını söyledi. - GAZİANTEP