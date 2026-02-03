Haberler

Gaziantep'ten ocak ayında 781 milyon 987 bin dolarlık ihracat yapıldı

Güncelleme:
Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, ocak ayında kentin 781 milyon 987 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Ünverdi, Gaziantep'in en fazla ihracat yapan 6. il olduğunu ve 2026 yılında da ekonomiye katkının devam edeceğini belirtti.

Üretim, ihracat ve istihdamıyla 2026 yılında da Gaziantep'in ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğini belirten Ünverdi, şunları kaydetti:

"Her koşulda alın teri ve büyük özveriyle mücadelesini sürdüren sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ülkemizde enflasyonla mücadele doğrultusunda devam eden parasal sıkılaştırma politikalarından en fazla reel sektör etkilenmiştir. Maliyet artışları ve yüksek faiz üreticilerimizi çok zorlamıştır. Ancak dezenflasyon sürecinde alınan mesafeyle birlikte Merkez Bankasının politika faizindeki indirim kararları 2026 yılı için umut verici olmuştur. Üreten ve ticaret yapan herkesin beklentisi faiz indirimlerinin devam etmesi yönündedir."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Ekonomi
500

