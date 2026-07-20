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Gaziantep'ten 33 firma İSO İkinci 500'de

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İSO'nun 2025 araştırmasına göre Gaziantep'ten 33 firma İkinci 500 listesine girdi. GSO Başkanı Ünverdi, kentin ilk 1000'de 62 firmayla temsil edildiğini ve zorlu koşullara rağmen sanayinin kararlılıkla üretime devam ettiğini belirtti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan " Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2025 Araştırması" sonuçlarına göre Gaziantep'ten 33 firma listede yer aldı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, İSO İlk 500 listesinde Gaziantep'ten 29 firmanın bulunduğunu hatırlattı.

İkinci 500'de yer alan 33 firmayla birlikte Türkiye'nin ilk 1000 büyük sanayi kuruluşu arasındaki Gaziantepli firma sayısının 62'ye ulaştığını belirten Ünverdi, kentin İkinci 500'deki firma sayısıyla iller sıralamasında dördüncü olduğunu bildirdi.

Ünverdi, 2025 yılındaki zorlu koşullara rağmen Gaziantep sanayisinin üretim ve ihracat mücadelesini büyük bir gayret ve kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.

İmalat sanayisindeki daralmanın iki yılı aşkın süredir devam ettiğine dikkati çeken Ünverdi, şöyle devam etti:

"Tüm girdi maliyetlerinin arttığı bir dönemde karlılık azalmıştır. Sadece ülkemizde değil, savaş ve krizlerin etkisiyle küresel ekonomide de daralma yaşandığı bir gerçektir. Enflasyonla mücadelede mesafe alındıkça iç piyasa koşullarının daha da iyileşeceğine inanıyoruz. Biz ülkemizin gücüne her zaman inandık ve inanıyoruz. Gaziantepli sanayiciler olarak elimizden gelen çabayı gösteriyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından reel sektöre yönelik açıklanan finansman teşvik paketini önemli bulduklarını vurgulayan Ünverdi, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi bütçesinin 750 milyar liraya çıkarılması ve imalat sanayisine 250 milyar liralık uygun koşullu kredi imkanı sağlanmasının üretim ve ihracata önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise bu tablonun Gaziantep'in üretim gücünü ve girişimcilik kültürünü bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
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