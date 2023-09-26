Gaziantep'ten 28 firma Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer aldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 Araştırması'na göre Gaziantep'ten 28 firmanın ilk 500 firma arasında yer aldığını kaydetti. Ünverdi, tüm zorluklara rağmen gece gündüz demeden üretim, ihracat ve istihdamdaki başarılarıyla şehrimizi gururlandıran tüm firmalara teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyor.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen ' Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 Araştırması'na göre Gaziantep'ten 28 firmanın ilk 500 firma arasında yer aldığını kaydetti.

Ünverdi, "Tüm zorluklara rağmen gece gündüz demeden üretim, ihracat ve istihdamdaki başarılarıyla şehrimizi gururlandıran tüm firmalarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Türkiye'nin kalkınmasının temelinde sanayi üretiminin olduğunu ve Gaziantep'in üretim hacmi ile örnek şehir olmaya devam ettiğini kaydeden Ünverdi, "Pandemi, deprem ve küresel krizlere rağmen üretim, ihracat ve buna bağlı olarak istihdamı önceleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zorluklarımıza rağmen gelişen teknolojilerle birlikte yeni başarı öyküleri yazmak ve sanayimizin kabuk değiştirmesi için projeler yürütüyoruz. Gelecekte de güçlü ve sürdürülebilir bir sanayi için Sanayi 4.0, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Küresel ekonomide yaşanan daralma ve bölge şartlarına dikkati çeken Ünverdi, "Ülkemizdeki mali sıkılaştırma politikalarının hepimiz için zorlukları olsa da finansal istikrar ve mali dengenin sağlanması ile bu süreci de aşacağımıza inanıyorum. Orta Vadeli Program çerçevesinde güvenin ve öngörülebilirliğin sağlanması konusunda kararlı adımlar devam etmelidir. Deprem bölgesi olarak aldığımız yara ve hasara rağmen sanayiciler olarak bizler de mücadelemizi sürdüreceğiz. OVP'de deprem bölgemize yönelik verilecek olan finansman destekleri üretim, ihracat ve istihdamımız açısından kritik önem taşıyor. Bu süreci kamu, özel sektör hep birlikte atlatacağımıza inancımız tamdır" ifadelerine yer verdi.

Her yıl Mayıs ayında açıklanan İSO 500 araştırmasına deprem bölgesindeki firmaların katılımın sağlanması için beklemelerinden dolayı başta İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve ekibine teşekkür eden Adnan Ünverdi, "İSO 500 araştırması bu sene deprem bölgesindeki firmaların vergisel yükümlülüklerinin Ağustos ayına bırakılmaları ve değerlendirmede yer almaları için bugün açıklandı. İSO 500, firmalarımızın geldiği nokta ve yürütülecek çalışmaların belirlenmesi noktasında önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Firmalarımızın başarısı bizleri gururlandırırken, teşvik edici oluyor. Son yıllarda yaşadığımız türlü zorluklara rağmen özveriyle çalışarak Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer tüm alan firmalarımızı kutluyorum. Bu önemli araştırma için İstanbul Sanayi Odası ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP