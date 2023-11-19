Gaziantep'te Zeytin Hasadı Başladı

Gaziantep'te zeytin hasadının başlamasıyla birlikte, sofralık zeytinler de Gazianteplilerin vazgeçilmezi oldu. Kırılmış yeşil zeytinlerin fiyatı yüksek olsa da talep oldukça fazla.

Gaziantep'te zeytin hasadının başlamasıyla birlikte, sofralık zeytinler de Gazianteplilerin vazgeçilmezi oldu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kırılmış yeşil zeytin Gaziantep sofralarında yerini aldı. Gaziantep'te Kale altında kırılmış yeşil zeytin satan Mesut Özdemir, kırılmış zeytinlerin bidonunun 250-300 lira arasında değiştiğini söyledi. Özdemir, "Kırılmış zeytinler, sofralık zeytinlerin en lezzetlisi. Gaziantep'te herkes kırılmış zeytini sever. Biz de zeytinleri kendimiz kırıyoruz. Çekirdekli zeytinin kilosu 80 lira, kırılmış ve temizlenmiş zeytinlerin bidonunun ise 250-300 lira arasında değişiyor. Zeytinin fiyatı yüksek ama talep de çok" dedi.

"Zeytin ne kadar küçükse yağı o kadar fazla olur"

Zeytinlerin kalitesinin yağ oranından belli olduğunu belirten Özdemir, "Zeytin ne kadar küçükse yağı o kadar fazla, zeytin ne kadar büyükse yağı o kadar az olur. Müşterilerin bildiği yanlış bir bilgi var. Zeytin ne kadar büyükse yağı o kadar azdır. Küçük zeytin her zaman yağlı olandır. Zeytin, kahvaltıda, börek ve piyaz yapımında çok tüketilir" ifadelerini kullandı.

"Zeytin az olsa da talep çok"

Bu sene Gaziantep'te zeytin sezonunun olmadığını söyleyen Özdemir, "Zeytin bu sene yüzde 50 veriyor. Fiyatlar bu yüzden yüksek. Buna rağmen Gaziantepli vatandaşların vazgeçilmezi yeşil zeytindir. İki bidon alamıyorsa bile bir bidon mutlaka alır" dedi.

Fıstık toplayan işçi bulmakta zorlanıldığını aktran Özdemir, "Günlük çalışan işçiler verilen paradan memnun değil. Bu yüzden zeytinleri ağaçtan toplayacak işçi de bulamıyoruz" şeklinde konuştu.

"81 ile satış yapıyoruz"

Özdemir, 81 ilin hepsine satış yaptıklarını, talebin bu yönde çok fazla ve olumlu geri dönüşler aldıklarını da ekledi. - GAZİANTEP