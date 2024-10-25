Gaziantep'te Nar Hasadı İçin Son Hazırlıklar Yapılıyor

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Gaziantep'te çiftçiler, nar hasadı için son hazırlıklarını yaparak hasat dönemini dört gözle bekliyor.

Antep fıstığı ve zeytin üretimiyle öne çıkan Gaziantep'in Nizip ilçesinde sezonun ilk nar hasadı için son hazırlıklar tamamlandı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinin yanı sıra Nizip ilçesinde de çiftçiler, Kasım ayının ilk haftası başlayacak olan nar hasadını dört gözle bekliyor. Antep fıstığı ve zeytinin yanı sıra nar yetiştiriciliğinin de yapıldığı Nizip ilçesinde hasadın başlamasına sayılı günler kaldı. İlçenin Fırat Nehri'nin yanı başındaki kırsal Saray Mahallesi'nde Mehmet Turgay Akan'a ait 125 bin dekar alanda üretimi yapılan narda 800 ton ile bin ton arası rekolte bekleniyor. Nar üreticileri bu yıl hasattan iyi miktarda para kazanmayı umut ederken, hasat başlangıcı için son hazırlıklar tamamlandı. Hasat hazırlıklarının tamamlandığı ilçede Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Nizip İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de nar bahçelerindeki son kontrollerini yaptı. Hasadın 10-15 güne kadar mevsim göre başlayacağını söyleyen üretici Levent Mazıcıoğlu, bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu söyledi.

Fırat Nehri sayesinde sulu tarımın da yaygınlaştığı ilçede çiftçilerin nar yetiştiriciliğine olan ilgisinin de arttığını belirten Mazıcıoğlu, üretim alanı her geçen gün genişleyen narın rekoltesinde bu yıl yüzde 20 oranında artış beklendiğini ifade etti.

İlçede 10 yıldan beri 125 dekar alanda nar üretimi yaptıklarını ve bahçelerinde 5 bin 500 adet ağacın bulunduğunu bildiren Mazıcıoğlu, "Gaziantep'in Nizip ilçesinde akla ilk gelen tarımsal ürünler Antep fıstığı ve zeytindir. Fakat Antep fıstığı ve zeytinin yanı sıra nar üretimi de yapmaya başladık. Değeri unutulmuş ve bize unutturulmaya çalışılan nar üretimi yapıyoruz. İnşallah zaman içerisinde bize unutturulmaya çalışılan, doğamızın ve Rabbimizin bize hediyesi olan doğaya ve bu meyvelere sahip çıktığımız zaman geri dönüşümün ne kadar muazzam olduğunu da yaşayacağız" dedi.

Narın anti kanser bir ürün olduğunu belirten Mazıcıoğlu, narın birçok faydasının olduğunu ve insan sağlığı için çok faydalı olan bu meyvenin sadece ekşi ve sos yapılan meyve olarak görülmesinin de çok yanlış olduğunu ifade etti.

Narın şeker ve tansiyon için bire bir şifa kaynağı olduğunu belirten Mazıcıoğlu, nar meyvesinin faydalarını anlatarak, "Japonlar bizden nar kabuğunun kurutulmuşunu istediler. Nar kabuğunu biz yalnızca hayvanların bağırsaklarının sağlığı veya doğum yapmış hayvanlarda ishali önlemek için kullanıyoruz. Fakat Japonlar, nar meyvesinin iç sarı kabuğunu damak ve diş eti tedavisinde kullanıyorlar. Biz bunu bilmiyoruz ve farkında da değiliz" diye konuştu. - GAZİANTEP