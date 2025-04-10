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Gaziantep'te Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Toplantısı Düzenlendi

Gaziantep'te Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Toplantısı Düzenlendi
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Gaziantep Ticaret Odası, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu iş birliğiyle 'Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Bilgilendirme Toplantısı' düzenledi. Toplantıda sürdürülebilirlik raporlaması, ulusal ve uluslararası standartlar ile denetim gereklilikleri üzerine bilgilendirmeler yapıldı.

Gaziantep Ticaret Odası'nda (GTO) Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında (EEN) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) iş birliğiyle, "Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Bölgedeki işletmelerin sürdürülebilirlik raporlaması çalışmalarını, ulusal ve uluslararası raporlama standartlarını ve denetim gerekliliklerini desteklemek amacıyla düzenlenen toplantıda, Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Denetimi, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) 1 ve TSRS 2 raporlama gereklilikleriyle ilgili detaylar Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu yetkilileri tarafından anlatıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, sürdürülebilirlik kavramının ilk olarak 1983 yılında BM'nin "Ortak Geleceğimiz" raporunda yer aldığını ifade ederek, "Bu rapor bize şunu söylüyor 'Bugünü yaşarken, geleceği tüketemezsin'. Yani, kendi konforun için torunlarının ihtiyaçlarından çalamazsın" dedi.

İşletmelerin sürdürülebilirliğin merkezinde yer aldığını ifade eden Yıldırım, "Çünkü sürdürülebilir kalkınma, sadece ekonomik büyüme değil, aynı zamanda çevresel ve toplumsal sorumluluk demektir. Günümüzde bir işletme ya da marka için Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporları kritik önemde. Çünkü yatırımcılar ve tüketiciler artık kararlarını yalnızca finansal tablolara bakarak vermiyor. Bu raporlar, işletmelerin şeffaflığını, hesap verebilirliğini, çevreye ve topluma duyduğu değeri ortaya koyuyor. ve unutmayalım, bugün sürdürülebilir olmayan bir işletme, yarının piyasasında zaten yok demektir! Peki, hazırlanan bu raporların güvenilirliği nasıl sağlanacak? İşte burada standartlar ve denetimler devreye giriyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Yıldırım'ın ardından kürsüye gelen Kamu Gözetimi Kurumu Başkanı Dr. Hasan Özçelik ise Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarını belirleme yetkisinin Kamu Gözetimi Kurumuna verildiğini belirterek Kamu Gözetimi Kurumunun faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Etkinliğin devamında Kamu Gözetimi Kurumu Sürdürülebilirlik Standartları Daire Başkanı Gülşah Günay, "Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Denetimi" hakkında, Kamu Gözetimi Kurumu Sürdürülebilirlik Standartları Uzmanı Sevgi Kılıç Er de TSRS 1 & TSRS 2 Raporlama Gereklilikleri hakkında sunum yaptı.

Yoğun ilgiyle takip edilen etkinlik soru-cevap bölümüyle sona erdi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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