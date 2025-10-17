Gaziantep'te IPARD III Programı Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD III Programı 10. Başvuru Çağrısı tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Program kapsamında verilecek destekler ile başvuru süreçleri hakkında katılımcılara detaylı bilgilerin verildiği toplantıya GSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özgüler, TKDK Gaziantep İrtibat Ofisi Sorumlusu Dr. Fırat Karaköy, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen ve çok sayıda firma temsilcisi katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren GSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özgüler, "Gaziantep tarıma dayalı sanayi, üretim, ihracat ve bu alanda sağladığı istihdamla İstanbul'dan sonra ikinci sırada bulunmaktadır. 2024 yılında şehrimizden yapılan ihracatta, tarımsal sanayi ve hububat ürünleri ihracatı yüzde 34 ile tekstilden sonra ikinci sırada yer almakta olup, toplam ihracatımızda önemli bir paya sahiptir. Geçtiğimiz yıl şehrimizden 2.9 milyar dolarlık tarımsal sanayi ve hububat ürünleri ihracatı gerçekleştirilmiştir" dedi.

Sektörün potansiyelini en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Mustafa Özgüler, "IPARD programı Gaziantep'te tarım ve hayvancılığa dayalı sanayinin gelişimine destek olmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan TKDK tarafından onuncu başvuru çağrı ilanına çıkılmıştır. Tarım, süt ve süt ürünleri, kırmızı et ve ürünleri, kanatlı eti ve ürünleri, meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması konularında fiziki varlıklara yönelik yatırımlar, yapım işi, makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları destek kapsamında değerlendirilmektedir. Tarım teknolojilerinin geliştiği ve akıllı tarım uygulamalarının hayata geçirildiği bir dünyada, Gaziantep olarak fırsatları değerlendirerek işletmelerimizin sürdürülebilirliğini ve sektörümüzün çok daha yukarıya taşıyabileceğimize yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

TKDK Gaziantep İrtibat Ofisi Sorumlusu Dr. Fırat Karaköy ise konuşmasında, "IPARD Programı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak finansmanı ile yürütülmektedir. Bu yıl ikinci çağrı dönemine girdiğimiz programımızın fonunun yüzde 50'si Avrupa Birliği, yüzde 50'si ise Türkiye tarafından karşılanmaktadır. Bu çağrı döneminde 50 milyon Euro'luk bir bütçe ayrılmış durumda. Hibe oranlarımız yatırımın türüne göre yüzde 50 ile yüzde 70 arasında değişmektedir. Program kapsamında hayvancılık, işletme ve pazarlama sektörleriyle birlikte çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme alanlarında yatırım yapacak girişimcilerimizi destekliyoruz. Gaziantep'in üretim gücü ve girişimci potansiyeliyle bu desteklerden en üst düzeyde yararlanabileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantı, başvuru sürecine ilişkin bilgilendirmelerin yapılmasının ve katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. - GAZİANTEP