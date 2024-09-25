Gaziantep'te Güneş Enerjisi ve Enerji Depolama Semineri

Gaziantep'te, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) işbirliğinde "Güneş Enerjisi ve Enerji Depolama" semineri gerçekleştirildi.

GENSED Genel Sekreteri Hakan Erkan, GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nde düzenlenen seminerin açılışında, enerji ithalatının önemli bir konu olduğunu söyledi.

Dernek olarak çalışmalara devam ettiklerini aktaran Erkan, "Sektörü rahatlatacak sistemi yormayacak konuları anlatmaya çalışıyoruz. Sektörün sesi olmak adına Ankara'da sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Yapılan düzenlemeleri anlayıp anlatmaya çalışıyoruz. Amacımız sağlıklı sürdürülebilir güneş enerjisi sistemi oluşturmak." diye konuştu.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak da kentte güneş enerjisinin yaygınlaşması için çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Türkiye'nin en büyük istihdamına sahip sanayi bölgeleri aralarında bulunduklarını aktaran Küçükparmak, "Gaziantep'te daha katma değerli ürünlerin üretilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Savunma sanayisi konusunda da çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Hali hazırdaki büyük işletmelerin daha verimli çalışması için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Seminere, iş insanları, yatırımcılar ve davetliler katıldı.