Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Güneş Enerjisi ve Enerji Depolama Semineri

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) işbirliğiyle 'Güneş Enerjisi ve Enerji Depolama' semineri gerçekleştirildi. Seminere iş insanları ve yatırımcılar katıldı.

Gaziantep'te, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) işbirliğinde "Güneş Enerjisi ve Enerji Depolama" semineri gerçekleştirildi.

GENSED Genel Sekreteri Hakan Erkan, GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nde düzenlenen seminerin açılışında, enerji ithalatının önemli bir konu olduğunu söyledi.

Dernek olarak çalışmalara devam ettiklerini aktaran Erkan, "Sektörü rahatlatacak sistemi yormayacak konuları anlatmaya çalışıyoruz. Sektörün sesi olmak adına Ankara'da sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Yapılan düzenlemeleri anlayıp anlatmaya çalışıyoruz. Amacımız sağlıklı sürdürülebilir güneş enerjisi sistemi oluşturmak." diye konuştu.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak da kentte güneş enerjisinin yaygınlaşması için çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Türkiye'nin en büyük istihdamına sahip sanayi bölgeleri aralarında bulunduklarını aktaran Küçükparmak, "Gaziantep'te daha katma değerli ürünlerin üretilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Savunma sanayisi konusunda da çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Hali hazırdaki büyük işletmelerin daha verimli çalışması için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Seminere, iş insanları, yatırımcılar ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Ekonomi

Gaziantep Sanayi Odası gaziantep Ekonomi Enerji Güncel Güneş

Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

 22 suç kaydı olmasına rağmen dışarıda gezen maganda, gencecik astsubayı şehit etti

Gözü dönmüş suç makinesi, gencecik astsubayımızı şehit etti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Hamas' sorusuna yanıtı Amerikalı sunucunun hoşuna gitmedi

Erdoğan'ın cevabıyla Amerikalı sunucunun yüz ifadesi şekilden şekile girdi
Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon

Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Neşet Ertaş ne zaman öldü? Neşet Ertaş kimdir? Kayserispor- Beşiktaş maçının biletleri satışta! Kayserispor- Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş biletleri ne kadar? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 25 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Çalışan emeklilerin maaşında kesinti olacak mı? Emekli çalışanın maaşından kesinti olur mu? DÜNYA ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI! 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü sözleri ve mesajları… Gibi 6. Sezon ne zaman? GİBİ 6. Sezon ne zaman yayınlanacak, tarihi belli mi? ALES/3 başvuruları ne zaman? 2024-ALES/3 sınavı ne zaman, saat kaçta? Bu akşam Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman yeni sezon başlıyor mu? Gaziantep su kesintisi sorgulama! 25 Eylül GASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Gaziantep su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? ŞOK AKTÜEL 25 EYLÜL- 1 EKİM KATALOĞU ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });