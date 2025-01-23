Gaziantep'te Gıda Analiz Laboratuvarı Modernizasyon Projesi İmzalandı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ile İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) arasında "Gıda Analiz Laboratuvarının Modernizasyonu" projesinin sözleşmesi imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTB Başkanı Mehmet Akıncı, bu projeyle Gaziantep Ticaret Borsası akredite gıda analiz laboratuvarının altyapısını modernize ederek bölgedeki gıda sektörüne önemli bir katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle hayata geçirecekleri bu proje ile sadece Gaziantep'teki değil, Doğu ve Güneydoğu illerindeki gıda işletmelerine de hizmet vereceklerini anlatan Akıncı, şunları kaydetti:

"Laboratuvarımızın analiz kapasitesini artırarak, işletmelerimizin ihtiyaç duyduğu analizleri daha hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bu sayede, gıda üreticilerimiz uluslararası alandaki rekabet güçlerini daha da artırabilecekler. Projeyle birlikte laboratuvarda ağır metal, aflatoksin M1, raf ömrü, farinograf, ekstensograf gibi önemli analizlerin yapılması sağlanacak. Özellikle ihracat için kritik olan Salmonella analiz süresi kısalacak. Böylece işletmeler ihracat numunelerini çok daha kısa sürede analiz ettirerek ihracat süreçlerini hızlandıracak ve lojistik maliyetlerini azaltacaklar."

İKA Genel Sekreteri Ahmet Paksu ise projenin 2024 yılı üreten şehirler güdümlü proje desteği kapsamında desteklendiğini belirterek, "Bu proje, Gaziantep ve çevresindeki gıda sektörünün gelişimine önemli katkılar sunacak. Hem laboratuvarın kapasitesinin artırılması hem de yeni analizlerin eklenmesi sayesinde bölgedeki gıda işletmeleri daha hızlı ve güvenilir hizmet alarak üretim kalitelerini artıracak." ifadelerini kullandı.