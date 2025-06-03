Gaziantep'te Dış Ticaret İstihbarat Uzmanlığı Eğitimi Düzenlendi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) tarafından yürütülen Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında, Gaziantepli firmaların ihracat kapasitesini artırmak amacıyla 30 firma temsilcisine yönelik olarak "Dış Ticaret İstihbarat Uzmanlığı Eğitimi" düzenlendi.

Uzman Eğitmen Yaman Koç tarafından verilen 34 saatlik online ve yüz yüze yapılan "Dış Ticaret İstihbarat Uzmanlığı Eğitimi"nde ayrıca hedef pazar, hedef müşteri danışmanlığı, hedef rakip ve hedef pazar analizi konularında da katılımcılara grup danışmanlığı hizmeti verildi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar için düzenlenen sertifika töreninin ardından konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'in dış ticarette Türkiye'nin en güçlü illerinden birisi olduğunu belirterek, "Bu gücün en önemli destekleyicilerinden birisi de Gaziantep Ticaret Odasıdır. Hayata geçirdiğimiz sayısız proje ile düzenlediğimiz eğitimlerle firmalarımıza önemli katkılar sağlıyoruz" dedi.

Gaziantep'in ihracat kapasitesinin çok daha ileride olduğunu vurgulayan ve bu kapasitenin yeterince kullanılabilmesi için dış ticaret profesyonellerinin sayısının artırılmasına ihtiyaç duyduklarını söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Biz düzenlediğimiz bu ve benzeri eğitimlerle, koçluk hizmetleriyle işletmelerin uluslararası pazarlara erişimini güçlendirmeyi ve rekabetçiliklerini artırmayı hedefliyoruz. Dış ticareti çok kapsamlı bir şekilde ele almak gerekiyor. Bilinçli ve nokta atışı dış ticaret için de gerçekten profesyonellere ihtiyaç var. İşin ehillerine ihtiyaç var. İnanıyorum ki eğitimlerimize katılarak önemli bir altyapı edinen 30 firmamızın temsilcisi de bu eğitimin ardından dış ticaret istihbaratı konusunda uzmanlaşarak firmalarımıza değer katacak." - GAZİANTEP