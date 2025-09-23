Gaziantep'te Dijital Usta Projesi İçin Protokol İmzalandı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Trendyol, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen Dijital Usta Projesi kapsamında pilot illerden biri olarak seçilen Gaziantep için GTO ve Trendyol arasında protokol imzalandı.

Gençlerin dijital becerilerini geliştirmeyi ve KOBİ'lerin nitelikli iş gücüne erişimini amaçlayan projenin tanıtımının da yapıldığı etkinlikte Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ'ın moderatörlüğünde "Dijital Başarıya Yolculuk: E-Ticaret ve E-İhracatta Sınırları Aşmak" paneli düzenlendi.

GTO'da düzenlenen etkinlikte, GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taner Özdurak dijitalleşmenin ticaretin geleceğinde oynadığı kritik role dikkat çekti. Dijitalleşmenin kaçınılmaz bir gerçeklik olduğunu ve Türkiye'de e-ticaretin giderek büyüdüğünü vurgulayan Özdurak, Dijital Usta Projesi'nin gençleri bilgi ve beceriyle donatarak iş gücü piyasasına hazırlamayı hedeflediğini ifade etti.

Konuşmasında kaçışı olmayan bir dijitalleşme çağında olduklarını söyleyen Özdurak, "Zamanın ruhu var. Bugün zamanın ruhu dijitaldir. İstesek de istemesek de sevsek de sevmesek de. Bizi içine alan, yönümüzü değiştiren bir gerçekliktir bu. Evet, bazen dijitalleşme iletişimimizi ruhsuzlaştırıyor diye şikayet ediyoruz. Ama şunu da görüyoruz: Ticaretin, rekabetin ve geleceğin dili artık dijital. 2024 rakamları bize çok şey söylüyor: Türkiye'de e-ticaretin GSYH içindeki payı yüzde 6,5 Genel ticaret içindeki payı ise yüzde 19,1, yani her beş alışverişten biri artık internet üzerinden yapılıyor. Ticaret Bakanlığımızın hazırladığı e-ticaret uyum endeksinde Gaziantep, 81 il arasında 11. sırada. Gurur verici mi? Evet. Ama yeterli mi? Hayır. Çünkü bu sıralamayı yukarı taşımak zorundayız. Peki nasıl? Yetkin iş gücüyle. Dijital ustalarla. Ama biliyoruz ki KOBİ'lerimiz bu alanda nitelikli personel bulmakta zorlanıyor. İşte tam da bu noktada bugün imza attığımız Dijital Usta Projesi devreye giriyor" dedi.

Trendyol Satış ve İş Geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil ise Gaziantep'te üretilen ürünlerin artık sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok ülkesine de satış potansiyeli taşıdığını belirterek dijitalleşmenin sınırları kaldırdığını ve e-ticarette, e-ihracatta insan kaynağına artan ihtiyaç nedeniyle Dijital Usta projesiyle önemli bir adım atıldığını belirtti.

Konuşmaların ardından, Dijital Usta Projesi için resmi imza töreni gerçekleştirilirken Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ yönettiği "Dijital Başarıya Yolculuk: E-Ticaret ve E-İhracatta Sınırları Aşmak" panelinin konuşmacıları Trendyol Güney Bölge Satış ve İş Geliştirme Bölge Yöneticisi Hakan Sarı ve Gaziantepli başarılı girişimciler Ezgi Kılınç ile Gülcan Küçükdurmaz oldu.

İlgiyle takip edilen panelde, dijital ticaretin sunduğu fırsatlar, karşılaşılan zorluklar ve çözüm yöntemleri ile Trendyol'un girişimcilere sağladığı destekler ele alındı. - GAZİANTEP