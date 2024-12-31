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Gaziantep'te Çiftçilere 7 Bin Ton Yem Desteği Protokolü İmzalandı

Gaziantep'te Çiftçilere 7 Bin Ton Yem Desteği Protokolü İmzalandı
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Gaziantep'te, çiftçilere 7 bin ton yem desteği sağlamak amacıyla Vali, Kaymakamlık, Belediyesi ve Tarım İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Vali Kemal Çeber, tarım ve hayvancılığın önemine vurgu yaptı.

Gaziantep'te kentteki çiftçilere 7 bin ton yem desteği sağlanması amacıyla, Valilik, Şahinbey Kaymakamlığı, Şahinbey Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şahinbey Belediyesindeki imza töreninde yaptığı konuşmada, ilin Türkiye'nin en önemli sanayi ve tarım kentlerinden birisi olduğunu söyledi.

Çiftçilere verilen desteklerin ülkeye bereket olarak döneceğini anlatan Çeber, "Desteklerle hayvan sayılarımız artacak. Alana çıktığımızda ziraat ve hayvancılık anlamında çok güzel gelişmeleri görüyoruz. Tarım ve hayvancılık ihmal edemeyeceğimiz bir alan. Yeni yılda da destekler devam edecektir. Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 7 yıldan beri aralıksız şekilde çiftçileri desteklediklerini dile getirdi.

Şahinbey'de kayıtlı çiftçi sayısının 4 bin 200'den bugün 9 bin 100'e yükseldiğini ifade eden Tahmazoğlu, şöyle konuştu:

"Kayıt sisteminde yüzde 100'den fazla artışımız var. Hayvancılıkla uğrayan çiftçi sayımız da 2 bin 500'den 3 bin 502'ye yükseldi. Ekili alanlara baktığımızda 80 bin dekar alandan 300 bin dekar alana çıktık. Artık Şahinbey'de ekilmeyen bir karış toprak kalmadı. Hayvan sayılarına baktığımızda büyükbaş hayvan sayımız 20 binden desteklerle 39 bine yükseldi. Küçükbaş hayvan sayısı 55 binden 95 bine çıkmış durumda."

Tahmazoğlu, şu ana kadar 44 bin 597 ton yem dağıttıklarını, bugün imzalanacak protokolle üreticilere 7 bin ton yem dağıtacaklarını kaydetti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan ise Tahmazoğlu'nun çiftçilere her konuda destek verdiğini belirterek, "Hayvancılık ülkemizin olmazsa olmazı. Biz de her geçen gün hayvancılığın artmasına yönelik elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. "dedi.

Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taş da emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından çiftçilere verilecek yem desteği için protokol imzalandı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Ekonomi
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