Gaziantep'te ASELSAN ile Slip Ring Yatırımı İçin İmzalar Atılıyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve ASELSAN iş birliğinde Gaziantep'te yapılması kararı alınan,"Slip Ring-Kayar Bilezik" yatırımı için yürütülen süreçte imza aşamasına gelindi.

Gaziantep'te ileri teknolojiye dayalı ve katma değeri yüksek üretime öncülük edecek olan, "Slip Ring-Kayar Bilezik" yatırımı için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken önemli mesafeler katedildi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, süreçle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Gaziantep olarak sanayimizi ileri teknolojilerle buluşturmayı ve yerli üretimi güçlendirmeyi sürdürüyoruz. ASELSAN ile gerçekleştirmekte olduğumuz bu iş birliği, sadece kentimizin değil ülkemizin de savunma sanayi kapasitesine katkı sağlayacak. Kayar bilezik üretimi, yüksek teknoloji gerektiren ve katma değeri yüksek bir üretim alanı. Bu yatırım, Gaziantep'in üretim kabiliyetine yeni bir boyut kazandıracak. Bizler de bu doğrultuda Savunma Sanayi Başkanlığımız ve ASELSAN ile yürüttüğümüz yoğun görüşmeler sonucunda, şehrimizde hayata geçireceğimiz 'Slip Ring-Kayar Bilezik' yatırımı için protokol ve imza aşamasına ulaşmış bulunuyoruz" dedi.

Atılacak bu adımın Gaziantep sanayisinin sektördeki rekabet gücünü önemli ölçüde artıracağını ifade eden Ünverdi, "Yerli ve milli üretim anlayışıyla hareket ederek, savunma sanayimizin kritik parçalarının yerli imkanlarla üretilmesine katkı sağlamak her zaman bizim önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu anlayışla hem kentimizin hem de ülkemizin stratejik üretim kapasitesini artırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bu noktada GSO ve ASELSAN'ın iş birliği ile yürütülen süreç sonucunda, nitelikli üretim kapasitesine katkı sağlayacak bu yatırım, radar ve silah sistemleri başta olmak üzere askeri ve sivil alanlarda kullanılacak kayar bileziklerin üretimini mümkün kılacak. Bu yatırım ile Gaziantep sanayisine, istihdamına ve üretim kabiliyetlerine yeni imkanlar kazandırmayı hedefliyoruz. Gaziantep sanayisinin daha güçlü ve rekabetçi bir geleceğe adım atmasında bu iş birliğinin önemli bir kilometre taşı olacağına yürekten inanıyoruz. Bu aşamaya gelinmesinde emek veren, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP