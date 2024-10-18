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Gaziantep'te 353 Öğrenciye Kıyafet Desteği

Gaziantep'te 353 Öğrenciye Kıyafet Desteği
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Gaziantep Ticaret Borsası, TOBB'un desteğiyle Ticaret Borsası Ortaokulu'nda eğitim gören 353 öğrenciye okul kıyafeti dağıttı. GTB Başkanı Mehmet Akıncı, eğitime desteğin süreceğini ve öğrencilere yönelik projeler geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle Ticaret Borsası Ortaokulu'nda eğitim gören 353 öğrenciye okul kıyafeti dağıtımı gerçekleştirildi.

Yeni eğitim-öğretim sezonunda öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği sweatshirt ve benzeri kıyafetler, öğretmenler ve borsa yöneticileri tarafından öğrencilere teslim edildi.

Hacıbaba Mahallesi'nde bulunan Ticaret Borsası Ortaokulu'nda gerçekleştirilen kıyafet dağıtımına, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Başkan Yardımcıları Enver Çokay, Kenan Uygur, Yönetim Kurulu Üyeleri Arif Korkmaz, Muzaffer Köse ile Genel Sekreter Özgür Bayram ve okul idarecileri katıldı.

Kıyafet dağıtımının ardından öğrencilerle bir araya gelerek, bir süre sohbet eden GTB Başkanı Akıncı, eğitime destek faaliyetlerinin yıl içerisinde de devam edeceğini söyledi.

Her yıl belli periyotlar halinde TOBB'un katkılarıyla Ticaret Borsası Ortaokulu öğrencilerine kıyafet, çanta ve ayakkabı gibi çeşitli eğitim destekleri sağladıklarını hatırlatan Akıncı, ilerleyen dönemlerde öğrencilerin sanatsal ve sportif faaliyetlere daha fazla katılımını teşvik etmek amacıyla projeler geliştirmeyi de hedeflediklerini ifade etti.

Öğrencilerden tek isteklerinin derslerine daha fazla çalışmaları ve topluma yararlı bireyler olarak kendilerini yetiştirmeleri olduğunu kaydeden Akıncı, "Bugün burada sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sizler, ülkemizin geleceği, yarınımızın umut kaynaklarısınız. Eğitiminizi hiçbir zaman aksatmanızı istemiyoruz. Çünkü aldığınız tüm eğitimler yaşamınızdaki en önemli yolculukları oluşturmakta. Bu yolculuklar sizi ilerde hedeflerinize ulaştıracak en güçlü araçlar olacak. Her birinizin içinde keşfedilmeyi bekleyen büyük bir potansiyel bulunmakta. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak ve geleceğe emin adımlarla yürümek için derslerinize her zamankinden daha fazla odaklanmalısınız. Öğrenme sürecinizde yaşayacağınız her deneyim, size yeni ufuklar açacak ve sizi daha donanımlı bireyler haline getirecek. Bizim sizlerden tek isteğimiz derslerinize çalışmanız, kendinizi vatanınıza ve milletinize faydalı bireyler olarak yetiştirmeniz" diye konuştu.

Program günün anısına hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sonra erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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