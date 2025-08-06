Gaziantep'in Tescilli Katmeri Adana'da Çeşitlendi

Gaziantep'te kahvaltıda tüketilen tescilli lezzeti katmeri Adana'da çeşitlendiren tatlıcının çıkarttığı ürünler kent genelindeki tatlıcılarda artık satılır hale geldi.

Gaziantep'te yöre halkının vazgeçilmezi olan katmer, unutulmaz bir lezzet oluyor. Tatlı olarak tanınan ve Gaziantep'te ise kahvaltıda yenen bu lezzetin sınırları şehrin sınırlarını aştı. Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik ise geleneksel katmeri çeşitlendirip waffle, çubuk, çöp şiş, simit, kare katmer ve birçok çeşidini yaptı.Artık Adanalıların her gün keyifle tükettiği tatlı haline gelen katmer, kent genelindeki tatlıcılarında ilgisini çekti. Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik'in yaptığı çubuk ve çöp şiş katmer artık birçok tatlıcı da satılır hale geldi.

Tescilli 'Adana Bombası' da yapıldı

Öte yandan Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik, katmer hamuruyla yapıp tescillediği 'Adana Bombası' tatlısına coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

İhlas Haber Ajansı muhabirlerine bilgi veren tatlıcı Zeynep Geyik, Adana'nın katmeri artık benimsediğini ve yöresel bir lezzet haline geldiğine dikkat çekerek, "Adana halkı katmeri çok sevdi ve Adana'mıza tanıttık. Klasikleşmiş katmerimizi yeniliklerimizle beraber çeşitlendirdik. Adana Bombası'na tescil belgesi aldık. Ayrıca çikolatalarını da çeşitlendirdik. Güzel dönüşler alıyoruz. Çocuklar özellikle çubuk katmeri çok sevdi" dedi.

"İlk yapan biziz, devamını da getireceğiz"

Adana'daki birçok tatlıcının da kendisinin yaptığı ürünleri menüsüne koyduğuna değinen Geyik, "Biz bu ürünleri çıkarttığımızdan bu yana birçok tatlıcı esnaf arkadaşlarımız da bizden görerek bu ürünleri yapmaya başladılar. Kendi menülerine de katmışlar. Açıkçası benim ürünümü kendi menülerine koymalarına da sevindim. Bunu ilk yapan biziz, devamını da getireceğiz, halen çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Adana'mıza yeni tatlar, yeni lezzetler getirdik"

Menülerinin artık ansiklopedi gibi kalın sayfalar haline döndüğünü vurgulayan Geyik, "Katmerlere ne yenilik yapabiliriz diye çalışmalarımız sürüyor. Yüze yakın çeşit ürünümüz var. Menü artık menülükten çıkmış bir ansiklopedi gibi olmuş. İnsanlar buraya geldiğinde ne yiyeceğini şaşırıyor ve her geldiklerinde yeni ürünler deniyorlar. Adana halkı artık katmeri benimsedi. Adana'mıza yeni tatlar, yeni lezzetler getirdik. Bunun için de seviniyoruz, mutluyuz" diye konuştu. - ADANA