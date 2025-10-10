Gaziantep'in Kurutmalıkları Dünya Sofralarında

UNESCO Gastronomi Kenti Gaziantep'in geleneksel mutfak kültürünün vazgeçilmez simgeleri sebze kurutmalıkları, artık sadece yerel sofraların değil, dünya mutfaklarının da gözde lezzetleri arasında yer alıyor. Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, kurutmalıkların hem kültürel miras hem de ekonomik değer açısından bölgeye önemli katkı sunduğunu söyledi.

Gaziantep mutfağının ayrılmaz bir parçası olan sebze kurutmalıkları, yaz güneşiyle harmanlanan üretim geleneği sayesinde bugün küresel bir markaya dönüşmüş durumda. Patlıcan, biber, kabak ve acur gibi sebzelerden elde edilen bu ürünler, doğallığı, dayanıklılığı ve kendine özgü aromasıyla artık uluslararası pazarlarda da ilgi görüyor.

GTB Başkanı Mehmet Akıncı, kurutmalıkların Gaziantep'in üretim gücünü, dayanışma kültürünü ve gastronomik mirasını eşsiz bir bütünlük içinde yansıttığını belirterek, "Her bir kurutmalık, Gaziantep'in emeğini, güneşini ve lezzetini dünyaya taşıyor. Eskiden yalnızca kış hazırlığı olarak görülen bu üretim, bugün önemli bir ekonomik değere dönüşmüş durumda" dedi.

Kurutmalık üretiminin bölge ekonomisinde kadın emeğinin en görünür olduğu alanlardan biri olduğunu kaydeden Akıncı, "Bu geleneksel üretim modeli, mevsimlik istihdamı artırıyor, tarımsal ürünlere yüksek katma değer kazandırıyor. Kadın üreticilerimizin el emeği hem aile ekonomisine hem de kent ekonomisine doğrudan katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in coğrafi yapısının kurutmalık üretimi için büyük bir avantaj sunduğunu dile getiren Akıncı, "Yaz aylarında 40 dereceyi aşan sıcaklıklar ve düşük nem oranı, sebzelerin doğal şekilde, katkısız biçimde kurumasını mümkün kılıyor. Bu da Gaziantep kurutmalıklarına eşsiz bir lezzet ve dayanıklılık kazandırıyor" dedi.

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kurutmalık ürünlerle ilgili işlem hacminin her yıl artış gösterdiğini belirten Akıncı, "2024 yılı verilerimize göre borsamızda 23 milyon 752 bin TL tutarında, yaklaşık 10 milyon 435 bin adet kurutmalık ürün işlem gördü. Evlerde hediyelik veya kişisel tüketim için yapılan üretimlerin kayıt dışı kalmasından dolayı, gerçek hacmin bu rakamların çok daha üzerinde olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

GTB olarak Gaziantep'in geleneksel ürünlerini koruma altına almak için coğrafi işaret tescili çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Akıncı, "Antep Dolmalık Biber Kurusu, Antep Haylan Kabağı Kurusu ve Antep Kuruluk Patlıcanı için coğrafi işaret tescillerimizi alarak, bu ürünlerimizin özgünlüğünü güvence altına aldık. Amacımız, Gaziantep markasını dünya mutfaklarında kalıcı hale getirmek" diye konuştu. - GAZİANTEP