Gaziantep ihracatı 9 milyar doları aştı

Gaziantep, kasım ayında 837 milyon 859 bin dolar ihracat gerçekleştirerek Ocak-Kasım döneminde 9 milyar 170 milyon 316 bin dolara ulaştı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan kasım ayı ihracat verilerini değerlendirdiği açıklamasında, "Kasım ayı ihracat rakamları Gaziantep'imizin üretim gücünü, azmini ve direncini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren 6. ili olarak, kasım ayında elde ettiğimiz 837 milyon 859 bin dolarlık ihracat, küresel ekonomideki ve ülkemizdeki zorluklara rağmen ihracatçılarımızın yoluna kararlılıkla devam ettiğini gösteriyor. Ocak-Kasım döneminde önceki yıla göre yüzde 1 artışla ulaştığımız 9 milyar 170 milyon 316 bin dolarlık toplam ihracatımız; ihracatçı üyelerimizin, iş insanlarımızın azmini ve mücadele yeteneğini net bir şekilde gösterdi. Bu başarıda aslan payına sahip bütün ihracatçı üyelerimize, iş insanlarımıza ve tüm süreçlerde büyük emek veren çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Gaziantep, her şartta üreterek, istihdam oluşturarak ve ülkemizin ekonomisine değer katarak ilerlemeye devam ediyor. Üreten, değer katan herkesin yolu açık, bereketi bol olsun" dedi.

"Zorlu şartlara rağmen güçlü performans"

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, küresel ekonomide talebin zayıfladığı, finansman maliyetlerinin yükseldiği ve üretim giderlerinin arttığı bir dönemde elde edilen ihracat başarısının önemine dikkat çekerek, "Gaziantep iş dünyasının bu zorlu şartlara rağmen ortaya koyduğu performansı gönülden tebrik ediyorum. Bu başarı; küresel talebin zayıf olduğu, finansman maliyetlerinin yükseldiği ve üretim giderlerinin arttığı bir dönemde elde edilmiştir. Gaziantep iş dünyamızı gönülden tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz Türkiye ihracatından yüzde 4 pay almak"

2025 yılına ilişkin ihracat beklentilerini de paylaşan Yıldırım, Gaziantep'in yılı 10 milyar doların üzerinde bir ihracat performansıyla kapatacağına inandığını vurguladı.

Orta Vadeli Program'da Türkiye'nin 2026 yılı mal ihracatı hedefinin 282 milyar dolar olduğunu hatırlatan Yıldırım, Gaziantep'in Türkiye ihracatındaki payının uzun yıllardır yüzde 3,5-4 bandında seyrettiğini belirterek, Gaziantep'in 2026 yılında 10 milyar dolar seviyesini korumasının gerçekçi bir beklenti olduğunu ifade etti.

Yıldırım, "Bizim için asıl hedef, bu payı daha yukarı taşıyarak Gaziantep'in Türkiye ihracatından yüzde 4 pay almasını sağlamaktır. Küresel talep daralması devam etse bile Gaziantep'in 10 milyar dolar bandını koruyacağını öngörüyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP