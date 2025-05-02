Gaziantep'in İhracatı Yüzde 9 Arttı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, nisan ayında Gaziantep'ten geçen yılın nisan ayına göre yüzde 9 oranında artışla 777 milyon 529 bin dolarlık ihracat yapıldığını söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Adnan Ünverdi, ocak-nisan döneminde ise Gaziantep'in ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 oranında artışla 3 milyar 253 milyon 315 bin dolara ulaştığını,hem aylık hem dönem ihracatında 6'ncı sırada yer aldığını kaydetti.

Ünverdi, "Gaziantep'in ihracatta bu ramlara ulaşılmasında büyük fedakarlıkla mücadelesini sürdüren sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Finansman sorunun artarak devam ettiğinin altını çizen Ünverdi, üretim, ticaret, ihracat ve istihdamın sürdürülebilirliği için finansmana erişim ve maliyetler konusunda çözüm odaklı yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Sanayi ve ihracatçının hem iç hem dış piyasada sıkışık bir tablo ile karşı karşıya kaldığının altını çizen Ünverdi, "İç piyasada nakit döngüsünde büyük bir durgunluk var. Dış pazarda hem belirsizlik hem tedirginlik hakim. Üretim kapasitelerindeki düşüş bunun en önemli göstergesidir. Üreten kesimin çarkları döndürebilmesi ve sanayinin sürdürülebilirliği için reel kesimin uygun şartlarda finansmana erişimi sağlanmalıdır. Artan maliyetler sebebiyle rekabet gücü zayıflayan sanayicilerimize can suyu olacak imkanlar sunulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Ortadoğu'nun en büyük gıda fuarını 7-9 mayıs tarihlerinde Gaziantep'te düzenleyeceklerini belirten Ünverdi, fuarın kent, bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılarının olacağını dile getirerek, "Gıda fuarımız sektörümüz ve şehrimize önemli bir ekonomik canlılık kazandıracak ve dönüm noktası olacak. 24 ülkeden en az 500 nitelikli alıcı fuarımıza katılım sağlayacak. Fuarımızda kurulacak güçlü ticari bağların ihracatımıza da önemli katkıları olacak ve büyük bir ivme kazandıracak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye'deki yabancı büyükelçi ve diplomatik temsilciler, ticaret müşavirleri, uluslararası odaların başkanları ve yönetim kurullarının katılımıyla düzenleyeceğimiz fuarımıza, sektör temsilcilerimizi, iş dünyamızı ve vatandaşlarımızı davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP