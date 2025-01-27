Gaziantep İhracatta 6. Sırasını Koruyor

TİM Başkan Vekili ve GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep'in 2022 yılından bu yana en çok ihracat gerçekleştiren iller arasında altıncı sıradaki yerini koruduğunu açıklayarak, "2020 ve 2021 yılında 5. sırada yer alan Gaziantep en çok ihracat yapan şehirlerarasında 6. sıradaki yerini 2022'den bu yana korumaktadır" dedi.

Türkiye genelinde Gaziantep'in en fazla ihracat gerçekleştiren iler arasındaki yerini 2022 yılından bu yana 6.sıra olarak koruduğunu açıklayan TİM Başkan Vekili ve GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 2024 yılında Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından uygulanan yeni bir metodoloji ile bu sıralamada farklılık oluşmasına dikkat çekti.

Kileci, "2024 Ocak'tan bu yana Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu farklı bir metodoloji kullanarak 'Faaliyet İllerine Göre İhracat' verilerini kamuoyuyla paylaşmaktadır. İki farklı kurum tarafından farklı metotlarla hazırlanan verileri karşılaştırmak istatistiki anlamda yanlış sonuçlara ulaşılmasına neden olmaktadır. Geçmiş yıllarda açıklanan veri metodolojisine göre, Gaziantep'in ihracatı 2024 yılında yüzde 0,5 azalışla 9 milyar 990 milyon 519 bin dolar düzeyinde gerçekleşmiştir ve bu verilerle Gaziantep 2024'te de en çok ihracat yapan 6. şehir olmuştur. Ancak yeni metodolojideki verilere göre ise Gaziantep düzenli olarak aylara göre 8. ve 9. sırada yer almaktadır. İki farklı veri hazırlama metodu mevcut şu anda. Veriler kendi içerisinde tutarlı. Bununla beraber, bazı faktörler dolayısıyla ihracatımızda tüm dünyada olduğu gibi bir miktar yavaşlama gözlemlense de ihracatımızın en kısa sürede yeniden artışa geçmesi için tüm gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Değerli kamuoyunun ihracat alanında doğru bilgilere ulaşma konusunda Ticaret Bakanlığı'na, TİM'e ve kurumumuza başvurması önemle rica olunur" diye konuştu. - GAZİANTEP