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Gaziantep Gıda Sektörü SIAL Paris 2024 Fuarı'nda

Gaziantep Gıda Sektörü SIAL Paris 2024 Fuarı'nda
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Gaziantep Ticaret Borsası, gıda sektöründeki üye işletmeleriyle SIAL Paris 2024 Fuarı'na katılarak uluslararası iş birliği fırsatları yarattı. Fuarda 13 firma, ikili iş görüşmeleri gerçekleştirerek sektördeki yenilikleri inceledi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), gıda sektöründe faaliyet gösteren üye işletmelerine yönelik, dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı SIAL Paris 2024'e ziyaret etkinliği gerçekleştirdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen fuarda, Gaziantep gıda sektörü temsilcileri, ikili iş birliği görüşmeleri yaparak, sektördeki yenilikçi gıda teknolojilerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Gaziantep Ticaret Borsası, Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen 'GTB Gıda Sektörü 2. UR-GE Projesi' kapsamında, gıda sektöründe faaliyet gösteren üye firmalarının SIAL Paris Fuarı'nı ziyaret etmelerini sağladı.

SIAL Paris 2024 Fuarı'na, borsa üyesi 13 firmadan toplam 19 temsilcinin katıldığını açıklayan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep gıda sektörü temsilcilerinin fuar süresince ikili iş birliği görüşmeleri gerçekleştirerek, sektördeki en son yenilikleri yerinde inceleme şansı bulduklarını ifade etti.

SIAL Paris Fuarının; gıda, içecek ve perakende sektöründe tüm dünya ülkeleri için önemli bir ihracat platformu oluşturduğuna dikkat çeken Akıncı, fuarın Avrupa, Amerika ve Asya pazarlarında pay sahibi olmak isteyen tüm profesyoneller için güçlü bir işbirliği zemini oluşturduğunu söyledi.

Fuar organizasyonunun son derece başarılı ve verimli geçtiğini belirten Akıncı, "SIAL Paris, sektörde büyük anlaşmaların yapıldığı ve küresel ticaretin şekillendiği bir merkez konumuna gelmiş durumda. Bu sene 60'ıncı yılını kutlayan SIAL Paris 2024'e 130 ülkeden tarım ve gıda endüstrisini temsilen 7 bin 500 firma stantlarıyla katılım gösterdi. Ticaret Bakanlığımız tarafından desteklenen Gıda Sektörü 2. UR-GE Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikteki temel amacımız, gıda sektörümüzün uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak ve üye işletmelerimizin dünya çapında yeni iş fırsatları yakalamalarına imkan sağlamak" dedi.

Fuara katılan Gaziantepli firma temsilcilerinin etkinlik süresince uluslararası pazarlardaki ürün kalitesi, ürün çeşitliliği ve fiyatlandırma stratejileri hakkında değerli bilgiler aldıklarını aktaran Akıncı, bu sürecin firmaların küresel ticaret ve pazarlama stratejilerini daha iyi anlamalarına ve kendi stratejilerini geliştirmelerine imkan sağladığını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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