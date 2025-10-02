Gaziantep Eylül Ayında İhracatta Yüzde 5,7 Artış Kaydetti

Gaziantep, Eylül ayında 883 milyon 453 bin dolar ihracatla geçen yıla göre yüzde 5,7 artış kaydetti ve yılın son çeyreğine 7,4 milyar dolar ihracatla girdi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Eylül ayı verilerini değerlendirdi. Gaziantep'in tüm zorlu şartlara rağmen üretim ve ihracattaki başarısını sürdürdüğünü belirten Yıldırım, "Gaziantep, Eylül ayında 883 milyon 453 bin dolar ihracatla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artış kaydetti ve Türkiye'nin en çok ihracat yapan 6. ili olmayı sürdürdü. Yılın son çeyreğine toplam 7,4 milyar dolarlık ihracatla giriyoruz. Bu başarı, alın teriyle üretim yapan sanayicimizin, girişimcimizin ve emekçimizin ortak emeğinin bir yansımasıdır" dedi.

Küresel ekonomideki dalgalanmalara, artan maliyetlere ve jeopolitik belirsizliklere rağmen Türk ihracatının büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Yıldırım, "İhracat, Türkiye ekonomisinin en önemli itici güçlerinden biridir. Gaziantep olarak biz de bu büyümeye güçlü bir katkı sunuyor, ülkemizin üretim ve ihracat hedeflerine her geçen gün daha fazla destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

İhracatın pazar ve sektör performansına da değinen Yıldırım, "Yılın ilk 9 ayında Gaziantep'in ihracatında en büyük pazar Irak olurken bu ülkeye yapılan ihracat yüzde 3,8 gerileyerek 1 milyar 257 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. İkinci sırada yer alan ABD'ye ihracat yüzde 2 artışla 784 milyon dolara yükseldi. Suriye ise yüzde 34,8'lik dikkat çekici artışla üçüncü sıraya yerleşti. Bu dönemde Gaziantep ekonomisinin itici gücü olan sektörlerde de güçlü bir performans sergilendi. En fazla ihracat yaptığımız sektör hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yüzde 4,7 artarak 2 milyar 201 milyon dolara ulaştı. İkinci sıradaki halı sektörü ihracatımız 1 milyar 389 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti" dedi.

Yıldırım, "Bu şehir, üretmeyi, istihdam oluşturmayı ve dünya pazarlarında söz sahibi olmayı çok iyi biliyor. Önümüzdeki süreçte de katma değeri yüksek üretime odaklanarak, yeni pazarlara açılarak ve sürdürülebilir ihracat stratejileri geliştirerek bu başarıyı daha da ileri taşıyacağız. İhracat Türkiye ekonomisinin lokomotifidir ve Gaziantep de bu lokomotifin en güçlü vagonlarından biridir" diye konuştu. - GAZİANTEP