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Gaziantep Coğrafi İşaretli Ürünlerle Liderliği Sürdürüyor

Gaziantep Coğrafi İşaretli Ürünlerle Liderliği Sürdürüyor
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Gaziantep, 2024 itibarıyla Türkiye'de en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip şehir olarak öne çıktı. GTB Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep'in 106 coğrafi işaretli ürünü ile bölgede önemli bir kültürel ve ekonomik katkı sağladığını ifade etti.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye'de 2024 yılı itibariyle coğrafi işaretli ürün sayısının bin 670'e ulaştığını ve Gaziantep'in 106 coğrafi işaretli ürünle bu alanda ilk sırada yer aldığını ifade etti.

Coğrafi işaretli ürünlerin yalnızca ekonomik açıdan değil, aynı zamanda geleneksel üretim yöntemlerinin korunması ve yaşatılması açısından da büyük öneme sahip olduğunu kaydeden Akıncı, Gaziantep'in bu alandaki liderliğinin, bölge ekonomisine ve kültürel değerlere önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Gaziantep'in coğrafi işaretli ürünlerinin kentin kültürünü ve geleneksel mirasını yansıtan paha biçilmez birer hazine olduğunu aktaran Akıncı, 'Gaziantep, Anadolu'nun bu önemli kültür mirasına ev sahipliği yaparak hem geleneklerini yaşatıyor hem de geleceğe taşıyor. Şehir olarak coğrafi işaretli ürünlerde Türkiye'de ilk sırada yer alıyoruz ve bu alanda rol model oluşturuyoruz. Gaziantep Ticaret Borsası olarak ise şu ana kadar Gazi şehrimizin 24 coğrafi işaretli ürününü tescil ettirerek bu mirası koruma altına almayı başardık. Türkiye'de bulunduğu şehir adına en fazla coğrafi işaret tescili alan borsalar arasında ilk sıralarda yer almaktayız. Tescil çalışmalarımızı 2025 yılında da gerek Türk Patent nezdinde gerekse de Avrupa Birliği'nde sürdüreceğiz" dedi.

Gaziantep'in AB tescilli ürünleri

Gaziantep'in yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa Birliği (AB) sınırlarında da kendini kanıtlamış durumda olduğunu vurgulayan Akıncı, Gaziantep Baklavası, Araban Sarımsağı ve Menengiç Kahvesi'nin AB tarafından tescil edildiğini, borsa olarak Antep Fıstık Ezmesi, Antep Lahmacunu, Antep Muskası ve Antep Bulgurunun tescili için gerekli başvuruları yaptıklarını dile getirdi.

Coğrafi işaretli ürün sayısında Türkiye'nin durumu

2024 yılında Türkiye genelinde coğrafi işaretli ürün sayısının bin 670'e ulaştığına dikkat çeken Akıncı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Gaziantep, 106 ürünle Türkiye'nin en fazla coğrafi işaretli ürününe sahip ili olarak birinci sırada yer aldı. Gaziantep'i, 78 ürün tesciliyle Konya, 60 ürün tesciliyle Erzurum ve 58 ürün tesciliyle Diyarbakır takip etmekte. Anadolu'nun farklı bölgelerinde tescillenen bu ürünler, adeta Türkiye'nin kültürel çeşitliliğini ve zenginliğini yansıtan bir harita oluşturmakta."

Coğrafi işaretlerin kültürel ve ekonomik değeri

Coğrafi işaretli ürünlerin hem üreticilerin haklarını koruduğunu hem de bölgesel markaların tanınmasına imkan tanıdığına işaret eden Akıncı, bu işaretlerin sadece bir coğrafi bölgeye ait ürünleri tanımlamakla kalmadığını, aynı zamanda o ürünlerin kalitesini ve özgünlüğünü de garanti altına aldığını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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