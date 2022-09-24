GAZİANTEP - Bakan Varank: "Önümüzdeki yüzyılda dünya siyasetini, gıda, su, enerji belirleyecek"
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Gaziantep Antepfıstığı İşleme Tesisi açılış töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Açılış töreni ve kurdele kesimi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açılışı yapılan tesisi gezmesi GAZİANTEP - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep'te INNOFOOD...
Gaziantep Antepfıstığı İşleme Tesisi açılış töreni
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
Açılış töreni ve kurdele kesimi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açılışı yapılan tesisi gezmesi GAZİANTEP - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep'te INNOFOOD - Gaziantep Antepfıstığı İşleme Tesisi açılış töreninde konuştu.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Ekonomi