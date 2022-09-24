GAZİANTEP - Bakan Varank: "Önümüzdeki yüzyılda dünya siyasetini, gıda, su, enerji belirleyecek" Ekonomi Haberleri Gaziantep Antepfıstığı İşleme Tesisi açılış töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Açılış töreni ve kurdele kesimi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açılışı yapılan tesisi gezmesi GAZİANTEP - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep'te INNOFOOD... Gaziantep Antepfıstığı İşleme Tesisi açılış töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Açılış töreni ve kurdele kesimi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açılışı yapılan tesisi gezmesi GAZİANTEP - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep'te INNOFOOD - Gaziantep Antepfıstığı İşleme Tesisi açılış töreninde konuştu. Ekonomi Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz Mustafa Varank Gaziantep Ekonomi Haberler

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