"Gayrimenkule yatırımdan önce ihtiyaçlar doğru belirlenmeli"

Doğan Grup CEO'su Erdoğan Yıldırım, gayrimenkul sektörü için çeşitli yatırım tavsiyelerinde bulundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Yatırımcılara doğrudan şunu yapmalısınız gibi bir direktif vermek mümkün değil. Öte yandan yatırım konusunda çeşitli tavsiyeler verilebilir. Her şeyden önce kişisel ihtiyaçlar doğru belirlenmeli. Konut alımıyla yatırım mı yapılmak isteniyor yoksa yaşamak için mi konut alınıyor; bu çok önemli bir ayrım. Bu tür hususlar belirlendikten sonra kişisel ihtiyaçlara yanıt verebilecek konut projelerine odaklanılmalı" diye konuştu.

Kişisel ihtiyaçlar için alınan gayrimenkuller ile yatırım için alınan gayrimenkullerin farkına da değinen Yıldırım "Eğer oturacak bir evimiz yoksa, öncelikle evimizi almalı, sonrasında yatırım düşünmeliyiz. Şu anda Türkiye'de yeteri kadar konut olmamasının yanında, yeni konutların inşa edilememesi ve inşaat sektöründe kullanılan malzemelerin aşırı şekilde artması konut fiyatlarını aşırı şekilde artırdı. Bu durumda arz ve talep dengesi bozuldu. Herkes ev sahibi olmak istiyor ancak uygun fiyata ev bulmak çok zor. Çünkü yeni yapılar olmayınca mevcut yapılar daha da yüksek fiyattan satılmaya çalışılıyor. Bu da kısa vadede konut fiyatlarının daha da artacağının göstergesi. Eğer yatırım düşünüyorsanız, kentleşmenin gelişebileceği ve büyük projelerin olduğu bölgelerden konut ya da iş yeri alırsanız uzun vadede kazançlı çıkarsınız." Diyerek konut ve işyerine yatırım yapılmasının kazançlı olacağını ifade etti.

Gayrimenkul yatırımında konut satış istatistiklerinin de değerlendirilmesi gerektiğini belirten Erdoğan Yıldırım, "2022 Ocak TÜİK verileri, gayrimenkul yatırımında bizlere çok önemli veriler sunuyor. Türkiye genelinde Ocak 2022'de toplamda 88 bin 306 konut satılmış. Bu, oldukça yüksek bir oran. Elde ettiğimiz veriler, Türkiye genelinde ocak ayında bir önceki yılın ocak ayına oranla konut satışlarında yüzde 25,1 artış olduğunu gösteriyor. Yine aynı veriler, İstanbul'un, konut artışında en yüksek il olduğunu gözler önüne seriyor. Bu durum bize, gayrimenkul yatırımında illere ve satış oranlarına odaklanılması gerektiğini gösteriyor" dedi.

"KONUT SATIŞLARINDA İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR İLK ÜÇTE YER ALIYOR"

Gayrimenkul yatırımında konut satışlarının yüksek olduğu illerin de önemli olduğunu belirten Erdoğan Yıldırım, TÜİK verilerini kullanarak konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ocak 2022 istatistiklerine göre konut satışlarında İstanbul ön sırada yer alıyor. 15 bin 110 konut satışıyla İstanbul'da, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 artış olduğunu söyleyebilirim. Ankara'da 8 bin 255 konur artılı oldu. Bu satışı oranladığımızda yüzde 9.3 gibi bir oran ortaya çıkıyor. İzmir'de ise 5 bin 486 konut satışı olduğu için bu oran İzmir'de bu oran yüzde 6,2."

"KİŞİSEL İHTİYAÇLAR DOĞRU BİR ŞEKİLDE BELİRLENMELİ"

Konut alımında en önemli hususlardan birinin kişisel ihtiyaçlar olduğunu ifade eden Erdoğan Yıldırım, "Biliyorsunuz, kişilerin konuttan beklentileri birbirinden farklı. Kimileri tamamen konfor odaklı bir konutta yaşantısını sürdürmek ister. Kimileriyse konut yatırımında bulunarak kazanç elde etmeyi arzular. Beklentilerin birbirinden farklılık göstermesi, konut alımının da beklentilere göre şekilde değiştirmesine neden olacaktır. Bu nedenle en başından beklentinizi doğru bir şekilde belirlemeli ve kişisel ihtiyacınızı en iyi şekilde karşılayan konutlara odaklanmalısınız" dedi.

"YATIRIM AMAÇLI MI KONUT ALINMAK İSTENİYOR, BU ÇOK İYİ TESPİT EDİLMELİ"

Konut yatırımında temel amacın belirlenmesinin makul olduğunu ifade eden Yıldırım, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı:

"Konut yatırımlarına odaklanan kişiler, her şeyden önce bu amaca yönelik konut projelerine yönlenmelidir. Ayrıca daha sonraki süreçlerde herhangi bir sorunla karşılaşılmaması adına en baştan beklentilerin liste haline getirilmesi gerekir. Bunların her biri, sürecin çok daha planlı bir şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır. Bu bağlamda, yatırımcıların konutu ne amaçla satın almak istediklerini belirlemeleri ve bu minvalde araştırmalarını sürdürmesi oldukça önemlidir."

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi