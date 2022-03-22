KİLİS (İHA) - Gastronomi profesyonelleri Kilis'te zeytinyağı fabrikalarını gezdi

KİLİS - Kilis'e bir dizi etkinlik için kente gelen Gastronomi profesyonelleri Kilis'te zeytinyağı fabrikalarını gezerek, soğuk sıkım zeytinyağının tadına baktılar.

Kilis'te İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Kilis'e gelen Turizmi Geliştirme ve Uygulama Uzmanı Ferah Güneri Bircan, Ağırlama ve Konaklama Yönetim ve Yatırım Danışmanı Osman Rıfat Serim, Şef-Yazar-TV Programcısı-İşletmeci Yunus Emre Akkor, Şef-Yazar-TV Programcısı-Gastronomi Okulu, iş adamı Eyüp Kemal Sevinç Özer, Turizm Projeleri Geliştirme Uzmanı Kazım Gürkan, Gastronomi Yazarı ve İletişim Uzmanı Zeynep Kakınç, Akademisyen-Gastronomi Projeleri Yazarı Sultan Kübra Yüzüncüyıl, Yemek Kültürü Araştırmacısı ve Yazarı Nilhan Aras ile beraberindekiler heyet, coğrafi işaret belgesi bulunan Kilis Zeytinyağı fabrikalarını gezdiler. Soğuk sıkım zeytinyağının tadına bakan heyet, şaşkınlığını gizleyemedi. Bir çok yarışmada üst üstü altın madalya alan Kilis Zeytinyağı üretim tesislerini gezen Gastronomi profesyonelleri, Fabrika sahibi Ali Servet'ten bilgi aldılar. Ev hanımlara tarafından hazırlanan yöresel yemeklerin tadına bakan Gastronomi profesyonelleri, Kilis'in gastronomi açısından önemli bir kent olduğunu ifade ettiler.

İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kilis'te Türkiye'nin önemli gastronomi profesörlerini ağırladıklarını ifade ederek, "Misafirlerimizin geliş amacı Kilis'in gastronomi açısından mevcut çalışmaları yerinde görmek, bizlere öneri sunmak, bölgemizi gastronomi turizmi açısından tanımak için bulunuyorlar. Kilis'in tarımsal açıdan en önemli ürünlerinden Kilis Yağlık zeytinyağının buradaki misafirlerimizi tattırdık. Bildiğiniz gibi Kilis zeytini 4 bin yıllık bir geçmişe sahip, oylum höyükte yapılan kazılarda, elde edilen verilere göre, bu vesileyle bizde kalkınma ajansı olarak, Kilis'te hem zeytinyağının üretiminin attırılması, markalaşması, pazarlanması, ihraç edilmesi noktasında önemli çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde Kilis Zeytinyağı bu itibariyle 12 madalyaya ulaştı. Coğrafi işareti alındı. Tanıtım için çok önemli aşamalar aşılmış durumdadır. Kilis'in Hatay ve Gaziantep'in arasında kalması nedeniyle gastronomi turizmi açısından önemli bir merkezdir. Kilis zengin yemek çeşitleriyle, yemeklerine lezzet katan coğrafi işaretli zeytin yağıyla bugün gastronomi turizminde marka olacak illerin başında geliyor" dedi.

Heyete Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'da eşlik etti.